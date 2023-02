Továbbra is ördögien jó formában az angol sztár

Ha csak azt néztük, hogy a tabella harmadik helyezettje fogadta a 14.-et, akkor országos egyesről beszélhettünk a meccs előtt, de nem csupán a Manchester United lendült jó formába az elmúlt időszakban, hiszen a Leicester City három egymást követő tétmeccset nyert meg a mostani összecsapás előtt.

Ennek megfelelően az Old Traffordon sem szeppent meg a 2016-os bajnok, az első negyedórában még irányította is a meccset, sőt a 20. percben David de Geának elképesztő bravúrt kellett bemutatnia Kelechi Iheanacho fejesénél, hogy megőrizze a kapuját a góltól.

Ezt nem sokkal később már büntette a házigazda, az MU színeiben 150. tétmeccsén kezdő Bruno Fernandes remek indításával lépett ki Marcus Rashford, aki talán még centerezhetett is volna, de egymaga is góllal zárta az akciót (1–0).

23 - Marcus Rashford has scored his 23rd goal of the season in all competitions, his most in a single campaign for Manchester United. 15 of those 23 goals have come in 17 games since the end of the 2022 World Cup. Stellar. pic.twitter.com/82wUjWRaNL