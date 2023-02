Szívszorító módon emlékeztek Lendvai Miklósra a szurkolók

Lendvai Miklós korábban Zalaegerszegen is játszott, sőt vezetőedzőként is irányította a zalaiakat, továbbá a Ferencváros és a Győr labdarúgója is volt. A 47 éves, a futballtól egyre jobban eltávolodó sportoló holttestére hétfő kora délután találtak rá otthonában barátai, miután reggel nem ment be dolgozni, és telefonját sem vette fel.

A tragikus hír megrendítette a magyar sportvilágot, Lendvaitól többek között korábbi csapattársai is elbúcsúztak. Vincze Ottó, aki a Ferencvárosban és Győrben volt csapattársa a középpályásnak, közösségi oldalán azt írta:

Miki, miért tetted? Mindig erősnek mutattad magad… 12 éves korunkban találkoztunk először. Szobatársam voltál mindenhol. Harcos voltál. A szívem összetört ma. Miki, drága barátom, Isten Veled!

Hétfő este Zalaegerszegen, ahol évtizedek óta imádták a korábbi válogatott labdarúgót, gyertyagyújtással emlékeztek rá. A ZAOL videójából kiderül, hogy a szurkolók énekelve búcsúztak az elhunyt magyar futballistától.

(Borítókép: Lendvai Miklós. Fotó: Tony Marshall / EMPICS / Getty Images)