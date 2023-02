Egész évben kifogásokat kerestünk, de ez szégyenletes volt!

Érthetően nem volt elégedett a szigetországi média a Liverpool Real Madrid elleni teljesítményével, aminek természetesen hangot is adott.

A Mersey-parti csapat álomszerűen kezdett a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjének első, hazai felvonásán, hiszen az első negyedórában kétgólos előnyre tett szert a címvédővel szemben. A rekordbajnok viszont öt góllal válaszolt, és gyakorlatilag már Liverpoolban eldöntötte a továbbjutás kérdését (2–5).

A Sky Sports történelmi fordítást említ a királyi gárdától, ami a Liverpool legnagyobb hazai kupavereségét eredményezte. Értékelésében Joe Gomezt pécézi ki leginkább, a sokat hibázó védő hármas osztályzatot kapott.

A médiumnál ténykedő Jamie Carragher, a „vörösök” korábbi játékosa nem köntörfalazott:

Szégyenletes, kínos. Az egész szezon során kifogásokat kerestünk, de a második félidő szégyen volt. Elbukni három góllal a második játékrészt, miközben a Kop [liverpooli tábor] felé támadsz egy kieséses párbajban. Szégyenletes.

Novemberben az angol csapat védője, Virgil van Dijk Gary Neville műsorában arról beszélt, hogy Carragher (aki 737 meccset játszott a klub színeiben) a mostani gárdába már nem férne be. Most az angol reagált a holland teljesítményére is.

„Azt hiszem, ebben a pillanatban át tudnám venni a helyét. Folyamatosan arról beszélünk, hogy a Liverpoolnak középpályásokra van szüksége, ami igaz is, de a csapatnak védőkre is szüksége van. Amikor az ellenfél rohamoz, nem tudnak védekezni.”

A BBC sem finomkodott:

Brutális fordítás után a Liverpool már csak az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat

– olvasható az oldal egyik cikkében, egy másikban pedig arról értekezik, hogy a Real kikukázta a „vörösöket”.

A Daily Mail is főleg Carragher szavait visszhangozta, illetve azt emelte ki, hogy „Jürgen Klopp együttese, úgy tűnt, újjászületik, de a más szintet képviselő BL-címvédő bemutatta, hogy sosem lehet róla azt gondolni, hogy halott lenne”.

A The Sun az Alice Csodaországban (Alice in Wonderland) átköltésével érzékeltette a meccset: Alisson Blunderlandként, ami a brazil kapus baklövését jelenti. Valóban, a vendégek második találata előtt nehéz nem hibáztatni az amúgy remek kapuvédőt…

A The Guardian is filmtörténeti klasszikushoz nyúlt, a Star Warsszal példálózott, a Real Madrid játékosait a birodalom katonáihoz hasonlította, akik gond nélkül hatoltak át a nem létező védelmen.

A Mirror fogalmazott talán legsarkosabban:

A Real Madrid megalázta a Liverpoolt, a házigazda kétgólos vezetése után összeesett, miközben a mágikus Modric és a briliáns Benzema elkápráztatta az Anfield közönségét.

Bajnokok Ligája

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Liverpool–Real Madrid 2–5 (2–2)

Gólszerző: Núnez (4.), Szalah (14.), ill. Vinícius Júnior (21., 36.), Militao (47.), Benzema (55., 67.)

