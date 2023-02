Szoboszlai Dominik: Senkitől sem félünk, Haalandtól sem!

A fiatal futballisták még a Salzburg színeiben voltak csapattársak, és jó barátság alakult ki köztük az ott töltött idejük alatt. Mindketten Németország felé vették az irányt, Szoboszlai Lipcsébe, Haaland Dortmundba igazolt, ahonnan tavaly nyáron tette át székhelyét Manchesterbe.

Egy évet játszottunk együtt a Red Bull Salzburgnál (2019 januárjától decemberéig), de elég idő volt, hogy közeli barátokká váljunk – elevenítette fel sztorijukat a The Athleticnek Szoboszlai Dominik. – Remek srác. Eleinte nehéz volt számára megszoknia a környezetet, mert nem beszélt németül, én meg ismertem ezt az érzést, hiszen amikor 15 évesen Salzburgba érkeztem, hasonló helyzetben voltam. Azt mondtam magamnak, hogy támogatnom kell őt.

Miután Haaland három évvel ezelőtt a Dortmundhoz igazolt, gyakran látogatták egymást, és rendszeresen bonyolítottak le videóbeszélgetéseket, és alig várják, hogy másodjára is egymás ellen szerepeljenek, azok után, hogy megannyi közös meccsüket rendre megakadályozta valamelyikük sérülése.

Szoboszlai ugyanakkor nem követi kiemelt figyelemmel a Cityt a sorsolás óta.

Egyébként is nézem őket. Erling miatt – mondta nevetve Szoboszlai. – A 2021-es csoportkörben játszottunk a manchesteriekkel, azok nélküle is kőkemény meccsek voltak. Csak jobbak lettek vele a támadósorban. Remek csapat, minőségi játékosokkal, de a miénk is az.