Kerkez Milosékra olasz túra vár a Konferencia-ligában

A magyar válogatott Kerkez Milost is foglalkoztató AZ Alkmaar az olasz Lazióval, míg a Nikolics Nemanját és Gyurcsó Ádámot is a soraiban tudó AEK Larnaca az angol West Ham Uniteddel találkozik majd a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjében – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában megtartott pénteki sorsoláson a Slovan Bratislava – a sérülésből lábadozó Holman Dávid csapata – a svájci FC Baselt kapta ellenfélnek, míg a végső győzelemre is esélyesnek tartott spanyol Villarreal a belga Anderlechttel, az olasz Fiorentina pedig a török Sivassporral csap össze a legjobb 16 között.



A párharcok első mérkőzéseit március 9-én, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik.



A sorozat döntőjére június 7-én kerül sor Prágában – tekintett előre az MTI.



LABDARÚGÁS

KONFERENCIA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ

AEK Larnaca (ciprusi)–West Ham United (angol)

Fiorentina (olasz)–Sivasspor (török)

Lazio (olasz)–AZ Alkmaar (holland)

Lech Poznan (lengyel)–Djurgarden (svéd)

FC Basel (svájci)–Slovan Bratislava (szlovák)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Nice (francia)

Anderlecht (belga)–Villarreal (spanyol)

Gent (belga)–Istanbul Basaksehir (török)