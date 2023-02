Csodagólpassz előzte meg Lionel Messi 700. gólját

A kilencszeres aranyérmes a tízszeres győztes ellen, a tabella második helyezettje a címvédő listavezető ellen – nem véletlen előzte meg óriási várakozás a meccset.

A marseille-i szurkolók vehemenciáját messze földön ismerik, de azért így is meglepően hatott, amikor még gól nélküli állásnál egy párizsi bedobásnál álltak a rendfenntartók a vendégjátékos mögött plexivel takarva, hogy ne akarja megdobni senki őt...

Szerencsére a játékra nem lehetett panasz, az első félidő derekán Lionel Messi és Kylian Mbappé percek alatt lerendezte a három pont sorsát.

Előbb a vb-győztes argentin ugratta ki remek passzal vb-gólkirály francia társát, aki kirobbanva a jobb alsóba lőtt, majd fordított szereposztásban született gól: Mbappé kötényben adott úgy középre, hogy az csak Messinek lehetett jó, ő pedig közelről nem tévesztett (0–2).

Lionel Messinek a klubsorozatokat figyelembe véve ez volt a 700. gólja, 672 barcelonai találat után 28-adszor volt eredményes a PSG-ben.

Lionel Messi has now scored 700 goals in just 840 club appearances during his career:



672 - Barcelona

28 - PSG



Another milestone

