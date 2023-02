A Fradi El-ellenfele pontot rabolt Sallai Rolandéktól

A találkozó duplán érdekes volt a magyarok számára, hiszen a házigazdát erősíti Sallai Roland, a vendégeket pedig pénteken sorsolták a Ferencváros mellé az Európa-liga-nyolcaddöntőben.

Sallai a sérülését követően ezúttal a kispadon kapott helyet, de már a 25. percben be kellett állnia Doan Ricu kiválása miatt – egy percre rá pedig rögvest be is sárgult a magyar támadó.

Nem sokkal később a vezetést is megszerezte a Freiburg, Vincenzo Grifo 26 méteres szabadrúgása kötött ki a vendégkapu bal oldalában (1–0).

Hiába kerültek fölénybe a vendégek, a szünetre így is ezzel az állással mehettek a cspatok.

A második félidő derekán a 12. leverkuseni helyzet aztán már eredménnyel járt, Mitchel Bakker bal oldali beadása után Szardar Azmun lőtt kapásból a hosszú alsóba (1–1).

Pár perccel később jöhetett volna a válasz, elképesztő tűzijáték maradt ki, a legnagyobb lehetőség Mathias Ginter előtt adódott, Lukás Hradecky viszont védett.

A túloldalon Azmun szólója után Jeremie Frimpong előtt adódott még gólszerzési lehetőség, az utolsó pillanatokban pedig Patrik Schick lőtt kapufát, így a végén még a Freiburg számára volt hízelgő a döntetlen.

BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

Freiburg–Leverkusen 1–1 (Grifo 28., ill. Azmun 67.)

17.30: Bayern München–Union Berlin

Az élmezőny állása: 1. Dortmund 46 pont (45–27), 2. Bayern München 43 (61–21, 21 meccs), 3. Union Berlin 43 (35–24, 21), 4. RB Leipzig 42 (45–27), 5. Freiburg 41 (35–32), 6. Frankfurt 38 (43–31), ...11. Leverkusen 28 (36–36)

