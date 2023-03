A kezdés után kiváló tizenöt percet produkált a hazai együttes, amely beszorította ellenfelét a tizenhatos előterébe, a nagy kedvvel és lendülettel játszó Adama Traoré pedig kétszer lőtt a kövesdi kapuba, előbb a 11., majd a 14. percben. A második aztán nem lett érvényes találat – amint arról Farkas Ádám játékvezető a VAR segítségével megbizonyosodott –, mert a lesen helyezkedő Ryan Mmaee zavarta a kilátásban Riccardo Piscitellit, a vendégek kapusát.

Az eset megtörte a hazaiak addigi lendületét, odalett a mezőnyfölény is. Kijött a szorításból a vendégcsapat, amely addig támadásban semmit nem mutatott, majd egy kapu előtti kavarodást kihasználva a lesipuskás Stefan Drazic révén a 24. percben egyenlített. A folytatásban is megállt a lábán a Mezőkövesd, a Fradi nem tudott nyomást gyakorolni, kiegyenlített volt nemcsak az eredmény, hanem a játék képe is.

A szünet előtt váratlanul parázs jelenetek bontakoztak ki – egy kövesdi játékos ütközés után a földön maradt, a hazaiak viszont lövésig vitték az akciót –, a kedélyek mintegy három perc múlva csillapodtak, és a sárga lap is előkerült, két játékosnak, ami lehetett volna nagyjából nyolc is. A félidőt a kövesdiek részéről Piscitelli bravúrja és kapu mellé szálló távoli lövés zárta.

A második felvonást is nagy elánnal kezdte a házigazda, a nagy helyzet mégis a vendégek előtt adódott, Drazic kevéssel fejelt kapu mellé. A folytatásban Kristoffer Zachariassen érkezett a kispadról, és hozott némi színt a hazaiak játékába, de a szervezett és tömörülő kövesdiek – öt, némelykor hat védő előtt helyezkedtek a középpályásaik, majd az egy szem előretolt centerük – rendre hatástalanították az ellenfél akcióit, mielőtt nagyobb vészhelyzet kialakulhatott volna. A 87. percben éppen Zachariassen fejelt a vendégek kapujába, miközben ütközött Piscitellivel, egyikük sem féltette magát, de lesállás miatt nem változott az eredmény. A végjátékra ráerősített még a házigazda, de végül meg kellett elégednie az egy ponttal.

A Fradi nyolcadik tétmérkőzését játszotta 2023-ban, és négy győzelem mellett negyedszer játszott döntetlent, házigazdaként másodszor. A bajnokságban pályaválasztóként továbbra is veretlen a zöld-fehér alakulat, nyolc győzelem mellett harmadszor játszott döntetlent.

A Mezőkövesd az őszi szezonban 2–1-re legyőzte az FTC-t, és ezúttal sem adta meg magát esélyesebb ellenfelének. A kövesdiek 11. idegenbeli fellépésükön egy győzelem és hat vereség mellett negyedszer játszottak döntetlent.

Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC szakvezetője mérkőzés utáni nyilatkozatában kiemelte: a 14. percben meg nem adott találat megtörte csapata játékát, az hatást gyakorolt játékosaira. Hozzátette: sok energiát fektettek ebbe a mérkőzésbe, ahhoz képest kevés pontot szereztek. Csercseszov szerint csütörtöki kupameccsükre semmilyen hatással nincs ez a döntetlen.

A mezőkövesdiek trénere, Kuttor Attila kifejtette: megérdemelten szereztek pontot a Groupama Arénában. Játékosai képesek harcolni, küzdeni egymásért, ennek eredménye a pénteki pontszerzés, továbbá annak, hogy a tervezett, de nem működő alaptaktikájukon húsz perc után eredményesen tudtak változtatni. Sőt, abból kiindulva aztán megvoltak a helyzeteik akár a még nagyobb bravúrhoz is.

NB I

22. FORDULÓ

Ferencváros–Mezőkövesd 1–1 (Traoré 11., illetve Drazic 24.)