Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság történetének két legsikeresebb csapata rangadóján a Liverpool hazai pályán 7–0-ra kiütötte a Manchester Unitedet. A meccsen Cody Gakpo, Darwin Núnez és Mohamed Szalah is duplázott, majd Roberto Firmino állította be a végeredményt.

Az elmúlt hetekben finoman szólva ellentétes időszakot éltek meg a felek, hiszen a bajnokságban harmadik helyen álló manchesteriek kiejtették a spanyol bajnoki éllovas Barcelonát az Európa-ligából, míg a Liverpool gyakorlatilag elbúcsúzott a BL-től a Real Madrid elleni hazai 2–5-öt követően – igaz, a legutóbbi négy bajnokin mindkét csapat tíz pontot szerzett, és hát Anglia két legsikeresebb csapatának csatája mindig rangadónak számít.

A kezdés a házigazda fölényét hozta, és ez nem csupán labdabirtoklásban, hanem hét lövésben is kikristályosodott a félidő derekára – más kérdés, hogy ezek közül egy sem találta el a „vörös ördögök” új rekorderének számító David de Gea kapuját, sőt Antony túloldalon leadott lövése volt a legveszélyesebb így is.

A 26. percben jött a fordulat, amikor Bruno Fernandes közeli fejese a bal alsó mellé szállt, pillanatokkal később pedig a ragyogó formában lévő Marcus Rashford került ziccerbe – Alisson hárította a bal alsóra tartó labdát.

A játékrész hajrájában egy liverpooli labdavesztést büntetett meg kis híján a vendégcsapat, Casemiro remek passzából Antony végül nem tudott betalálni – az ismétlések alapján pedig ha sikerrel jár is, hiába teszi, mivel lesről indult.

Ahogyan a 42. percben Casemiro is, akinek szabadrúgást követő fejese a kapuban kötött ki ugyan, vezetést ez sem ért.

Aztán ahogyan ez lenni szokott, a semmiből az ellenfél szerez vezetést! Andrew Robertson játszott Cody Gakpóhoz, aki egy cselt követően a bal alsóba tekert (1–0).

A fordulást követően pedig öt perc alatt el is dőlt a három pont sorsa: előbb Harvey Elliott beadása után fejelt gólt Darwin Núnez, majd Mohamed Szalah indítása után a korábbi manchesteri kiszemelt Gakpo volt újra eredményes (3–0).

A Liverpool a félidő derekán már abból is gólt szerzett, amiből kis túlzással nem is akart, Núnez labdái kétszer is a védőkön pattantak meg, Szalah viszont – ha már eljutott hozzá – irgalmatlan nagy gólt rúgott a léc segítségével (4–0).

Az egyiptomi a 128. angol bajnoki gólját szerezte a klub színeiben, amivel beérte Robbie Fowlert a hatodik helyen.

A manchesteriek hiába reklamáltak több büntetőt is, Rashfordnak hiába volt újabb nagy lehetősége (a kapufa védett), ezen a meccsen semmi sem jött össze a Unitednek.

Hogy ezt a tézist gyorsan alátámassza a Liverpool, jött az utolsó negyedóra kezdetén Jordan Henderson beadása, majd Darwin Núnez fejese, már öt volt közte (5–0)!

A 83. percben érkezett az újabb pofon, egy ide-oda pattogó labdát Szalah továbbított a kapuba – 6–0!

Ez pedig már az egyiptomi 129. PL-gólja volt, így ezen a néven ő az egyedüli klubrekorder, megelőzve Fowlert.

Kegyelemdöfésként még Roberto Firmino is eredményes volt, a Liverpool pedig, úgy tűnik, rácáfolt arra a gondolatunkra, hogy szétesőben lenne (7–0)...

Ekkora különbséggel még sosem nyert a Mersey-parti csapat a Manchester United ellen.

PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Nottingham–Everton 2–2 (B. Johnson 19., 77., ill. Gray 10. – 11-esből, Doucouré 29.)

Liverpool–Manchester United 7–0 (Gakpo 43., 50., Núnez 47., 75., Szalah 66., 83., Firmino 89.)

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 63 pont (59–25), 2. Manchester City 58 (66–25), 3. Manchester United 49 (41–35, 25 meccs), 4. Tottenham 45 (46–36), 5. Liverpool 42 (47–28, 25), 6. Newcastle United 41 (35–17, 24)

