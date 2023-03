Megtartotta a Bayer Leverkusen elleni labdarúgó Európa-liga-nyolcaddöntőt megelőző sajtótájékoztatóját a Ferencváros is, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző úgy véli, hogy a stabilitásban kulcsszerepet töltő játékosok kiválására megvannak a megfelelő embereik. A tréner osztja elődje, Peter Stöger véleményét, hogy a német gárda a párharc esélyese, és nem érzi, hogy bármiféle nyomás lenne a csapatán. A játékosok részéről Botka Endre nem lenne elégedett a legutóbbi leverkuseni meccs eredményével, amikor 2–1-re nyert a házigazda, a budapesti 1–0-s sikerrel viszont annál inkább.

Mindkét együttes a Monaco gárdáján keresztül harcolta ki helyét a legjobb 16 között, a németek ráadásul direktben, a Leverkusen spanyol trénere, Xabi Alonso ezzel is párhuzamot vont.

Ezzel kapcsolatban Sztanyiszlav Csercseszov elmondta, hogy alapvetően nagyon különbözik a Ferencváros és a Monaco úgy a sportági történelemet, mint a játékoskereteket illetően. Függetlenül attól, hogy tavaly ősszel a csoportkörben két hasonló meccset játszottak egymással. Annak meg kifejezetten örült, hogy kollégája jó csapatnak tartja a magyar bajnokot.

Hozzátette, teljesen mindegy, melyik csapat mit játszott a Monacóval, csütörtökön egymás ellen szerepelnek. A kerettel tartók közül mindenki bevethető, de arról csak később dönt, illetve a mérkőzés alakulásának függvénye, hogy ki mikor lép a pályára.

Kíváncsiak voltunk, hogy a téli változtatások és sérülések után az idén lejátszott 11 mérkőzés után maradtak-e kérdőjelek benne a csapat formáját, fizikai és taktikai állapotát illetően, Csercseszov elmondta:

Még ma is van edzés, korai lenne bármi biztosat mondani, holnap reggel tudunk friss döntést hozni a csapattal kapcsolatban.

Arról is faggattuk az orosz trénert, hogy mennyire lehet problémás a szűrőposzt Aissa Laidouni távozása és Muhamed Besic sérülését követően a nemzetközi porondon, ahol a hazai találkozókhoz képest még fontosabb, hogy stabil legyen az együttes.

Laidouni fontos játékosa volt a csapatnak, Besic még mindig az, de számos jó futballistánk van, sorolhatnám a neveket, Vécseit, Gojakot, Esitit vagy a többieket, akik megfelelően felkészültek, meg tudják mutatni holnap, hogy mire képesek

– felelte Csercseszov az Index kérdésére.

Elődje, Peter Stöger arról beszélt nemrégiben, hogy a Leverkusen a párharc egyértelmű esélyese, ezzel kapcsolatban az orosz tréner szűkszavúan válaszolt: „egyetértek”.

Arról is faggatták az újságírók, hogy a Ferencváros akkor játszott igazán jól, amikor nagy nyomás alá helyezték, és ez most előnyt jelenthet-e Leverkusenben.

„Holnap egy nyolcaddöntős meccs lesz, ez független minden nyomástól. Ezt a szót nem is tudom értelmezni. Nekünk magunkra kell koncentrálni, a tőlünk telhető legjobb teljesítményt kell nyújtani, és persze lesz egy ellenfél, aki ezt megnehezítené.”

Botka Endre úgy véli, a csapatnak azért van minden posztra két közel azonos tudású futballistája, hogy a sérülések esetén a hiányzókat pótolni tudják. A válogatott védő biztos benne, hogy azok, akik pályára lépnek, ugyanúgy tudnak majd teljesíteni, mint azok, akik kiestek.





Sem feszültséget, sem túlzott várakozást nem érez a holnapi összecsapással kapcsolatban, mindenki a csapatnál erre a két meccsre koncentrált, maximálisan felkészültek arra, hogy jó eredményt érjenek el.

S hogy elégedett lenne-e a két idénnyel ezelőtti csoportkörös leverkuseni eredménnyel?

Nem lennék elégedett, hiszen nem nyertünk itt. Sokkal elégedettebb lennék az otthoni eredménnyel. Felkészültünk, videóztunk, mit lehet kihasználni, remélhetőleg sikerülni is fog

– utalt a leverkuseni 2–1-es vereséget követően a hazai 1–0-s győzelemre Botka Endre.

Véleménye szerint a 2021-esnél erősebb lett a csapat, a támadójátékot illetően mindenképpen, illetve azóta sokkal kompaktabb és céltudatosabb játékra képesek.

A válogatott védő hozzátette: a Fradi-szurkolóktól nem meglepő, hogy idegenbe is elkísérik a csapatot, Monacóban is szinte hazai pályát teremtettek, biztos benne, hogy Leverkusenben is hallhatják majd a hangjukat.

Az elmúlt évek nagy meccseit illetően egyetértett azzal, hogy nagy nevű játékosokkal szemben is sikerült helytállniuk, és már alig várja, hogy holnap összecsapjanak a Leverkusen futballistáival.

(Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov a Ferencváros vezetõedzõje az Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában játszott Crvena zvezda Ferencváros mérkõzésen a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2022. október 6-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)