Diaby nyert egy párharcot a jobb szélen, a franciának csendesebb 10 perce volt, de most azért megint villant, be is adja az a kapuvonalhoz érve, középen Azmun nem tudja kapura csúsztatni, mögötte viszont üresen jön Hincapié, a Fradi nagy szerencséje, hogy a bekk nem tudja átvenni jól!