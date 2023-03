A magyar csapat a legjobb 16 közt találkozik azzal a Bayer Leverkusennel, amely két hete nagy küzdelemben búcsúztatta a francia AS Monacót. A minap egy részletes cikkben írtunk arról, mire lehet számítani a Fradi és a Leverkusen összecsapásán.

Szijjártó Péter szintén készül már a meccsre, ugyanis szerdán két Facebook-posztot is közzétett a mérkőzéssel kapcsolatban. Az első egy videó volt, amelynek elején azt mondta: „A magyar futballszurkolók szinte egy emberként várták” ezt a meccset.

A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „első látásra ez csak egy futballmeccs”, de fakadnak belőle „némi külügyi feladatok” is, mert sok magyar állampolgár utazik ki a meccsre.

Előreláthatólag 2300 honfitársunk fog szorítani és szurkolni a Ferencváros sikeréért

– mondta Szijjártó Péter, majd hozzátette, hogy Berlinből, Stuttgartból, Düsseldorfból és Münchenből összesen hét konzult rendelt rendkívüli jelleggel Leverkusen városába azért, hogy a magyarokat „remélhetőleg kevés számú ügyes-bajos dolgaikban” segítsék. A vasúti pályaudvaron, a stadionban és a reptéren várják a magyarokat.

A külügyminiszter későbbi, esti posztjában már azt írta, hogy megindult a fradisták különvonata Leverkusenbe, és a konzulok is a helyszínre érkeztek. Hozzátette azt is, hogy egy különleges ügyeleti telefonszámot is élesítettek időközben, ahol bármikor segítséget kérhetnek a Ferencvárosnak odakint szurkoló magyarok. „Hajrá, Ferencváros!” – írta a poszt végén Szijjártó Péter.

(Borítókép: A Ferencváros szurkolói a különvonatok indulása előtt a Keleti pályaudvaron 2023. március 8-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)