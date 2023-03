Ha a világ egyik legdrágább futballcsapata az utóbbi hét alkalomból most ötödször esik ki a nyolcaddöntőben a Bajnokok Ligájában, akkor ott valami nincs rendben. Vagy pedig csak ennyit tud a gárda. Ahogy ezt Kylian Mbappé, a párizsiak sztárja bevallotta a vegyes zónában.

A francia sajtó nem kíméli a Paris Saint-Germain csapatát a szerda esti müncheni fiaskó, a reménytelenül egyértelmű 2–0-s vereség és a sima kiesés után. De Kylian Mbappé is tárgyilagos volt a Bayern Münchentől elszenvedett újabb kudarc, az összesítésben 0–3-s eredményt követően.

Ha megnézzük a két csapat állapotát, van egy gárda, a Bayern, amelyet a Bajnokok Ligája megnyerésére építettek. Ami minket illet, én szezon elején, a Bajnokok Ligája-sorozat első sajtótájékoztatóján azt mondtam, hogy mindent meg fogunk tenni. Nos, meg is tettünk mindent, ez volt ma a maximum, és ez ennyire elég.

Ideje megfontolni, hogy elhagyja Párizst? – tették fel ezt követően a logikus kérdést az újságírók.

„Nem, nem, nyugodt vagyok, ebben a szezonban csak az számít nekem, hogy megnyerjük a bajnokságot, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

A So Foot által összegyűjtött Opta statisztikai adatai lesújtóak. Ez a PSG tizenötödik szereplése a Bajnokok Ligájában, és most először fordult elő, hogy egyetlen meccset sem tudott nullára, azaz kapott gól nélkül lehozni a csapat a szezonban, ez nyolc mérkőzést jelent.

1 - C’est la 1re fois que Paris échoue à rendre une clean sheet sur une saison de Ligue des Champions (15e participation, 8 matches joués en 2022/23). Déséquilibre. #BAYPSG pic.twitter.com/wmbUCgLTSO — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2023

További drámai statisztikai adat, hogy az oda-visszavágós párharc egyik mérkőzésén sem tudott gólt szerezni a PSG, ilyesmire 28 éve nem volt példa.

1995-ben történt, hogy a Milan hajszálra ugyanilyen eredményekkel (1–0-s vereség Párizsban, 2–0-s kudarc a San Siróban) ejtette ki a párizsiakat.

#OJOALDATO - El PSG no cerraba una eliminatoria a doble partido en la Copa de Europa sin lograr anotar ni un solo gol desde hacía 28 años. Fue contra el Milan, en semifinales (0-1 en París y 2-0 en San Siro, en abril de 1995). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 8, 2023

A L’Équipe összegzése is lesújtó. A francia sportlap a PSG „szokásos” korai kiesését emlegeti, és rámutat, hogy a korai évekkel ellentétben most már a csapat és a közönsége is sztoikus nyugalommal vette tudomásul, hogy az aktuális ellenfél egyszerűen jobb csapat. Nincsenek heves érzelmek, csak a letargia.

Legalább ennyire fájdalmas, mármint a PSG szempontjából, a Bayern francia szélsőjének, Kingsley Comannak a nyilatkozata:

Megszoktuk már az efféle meccseket… Az szokott lenni, hogy az elején az ellenfél még reménykedik, az első félidőben valóban volt két helyzete a PSG-nek, de a szünetben rendeztük a sorainkat, és a második félidőben már domináltunk.

Hát igen. Csak a szokásos…

A L’Équipe címlapja (Thomas Müller felsegíti a földről Lionel Messit) mindennél többet mond: Párizs zsenik nélkül.

Az argentin Tyc Sports pedig már arról elmélkedik, hogy Lionel Messi aligha marad Párizsban. Felkészül: a Barcelona, az MLS vagy pedig a Newell’s Old Boys odahaza, Argentínában…

(Borítókép: Kylian Mbappé. Fotó: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images Hungary)