Már korábban is rebesgették, hogy Youssoufa Moukoko, a Borussia Dortmund kameruni születésű, de kétszeres német válogatott labdarúgója idősebb, mint amennyinek hirdeti magát. Most a Bunte című német magazin hitelesnek tűnő dokumentumot szerzett be arról, hogy a futballista nem 18 éves, hanem 22.