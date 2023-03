A Honvéd kezdte harcosabban a mérkőzést, a hazaiak magasan letámadtak és igyekeztek gyorsan a rivális 16-osáig eljutni, fölényük azonban leginkább csak szögleteket eredményezett, nagy helyzetig nem jutottak el.

Tíz perc után kezdett magára találni a ZTE, amely a félidő közepén több ígéretes lövéssel is próbálkozott. A játékrész hajárjában ismét a házigazda került fölénybe és öt perccel a vége előtt vezetést szerzett:

Kocsis Dominik a bal oldalon kiugrott és a Lukictól kapott passz után egy testcsellel becsapta a kapujából kifutó Demjént és a hálóba gurított.

A folytatásban a Honvéd egyértelműen az előnye őrzésére rendezkedett be és sikerült olyan hatékonyan megszerveznie védelmét, hogy a vendégek minden igyekezetük ellenére sem tudtak helyzetig, vagy akár lövésig eljutni. A második félidőben veszély ritkán, és akkor is a vendégek kapujánál alakult ki, újabb gólt azonban nem szerzett a házigazda sem, amely így is értékes győzelemmel hagyta el a pályát.