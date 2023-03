Újkori történelme során tizenegyedik nekifutásra sem sikerült hallhatatlanná válnia a Paris Saint-Germainnek, amely ebben az idényben sem gyűjti már be a tulajdonosok által (is) legjobban áhított Bajnokok Ligája-trófeát. De mi hiányzik a gépezetből? Mert pénz biztosan nem, és a szakmai istálló is tele paripákkal.