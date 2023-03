Az angol válogatott gólrekorderéről nemrégiben hosszabb cikket közöltünk, amelyben kiemeltük, hogy gyerekkori kedvenc csapatát már réges-régen kinőtte, és úgy tűnik, hogy trófeamentes pályafutásra lett ítéltetve.

Most úgy fest, változás jöhet. No nem azért, mert az eddig csak vesztes döntőivel kiemelkedő Tottenhamnél előrelépés történt volna, hiszen az FA-kupából és a BL-ből is kiesett azóta a gárda, amelynek a bajnokságban sincs valós esélye az aranyra.

Ez viszont megadhatja az utolsó lökést Harry Kane távozása felé.

A Manchester United pedig tárt karokkal fogadná a Tottenham klubrekorderét, akiért kész lenne megdönteni a brit átigazolási rekordot is.

A „vörös ördögök” a Liverpool elleni kisiklást leszámítva szépen épülnek Erik ten Hag keze alatt, a Ligakupát már elhódították kezdésnek, a bajnokságban harmadik helyen áll a gárda, az Európa-ligában pedig fél lábbal már a negyeddöntőben van.

Akad azonban még javítandó szegmens, leginkább egy igazi befejező csatár kellene, Wout Weghorst átmeneti megoldást jelent, Anthony Martial sosem tud egészséges lenni, és igazából egyikük sem tudja megközelíteni sem Kane szintjét.

Angol lapértesülések szerint a United készen áll arra, hogy ezért alaposan kinyissa a pénztárcáját, és a jelenlegi brit rekordot jelentő 100 millió fontot (Jack Grealishért fizetett ennyit a Manchester City az Aston Villának) is megdöntse.

A Premier League történetének harmadik legeredményesebb futballistája (260 – Alan Shearer, 208 – Wayne Rooney, 203 – Kane) a tavaly a középpályára megszerzett Casemiróhoz hasonlóan azonnal hatást gyakorolhatna a csapat játékára, és mellette kiteljesedhetnének a gárda fiataljai is.

Azért, hogy annyira ne legyen könnyű a „vörös ördögök” dolga, a Robert Lewandowskit nyáron elveszítő Bayern München és városi rivális Manchester City is a kérők között van a hírek szerint – bár utóbbinál Erling Haaland és Julián Álvarez miatt azért kisebb a realitása az újabb nagy pénzköltésnek.

