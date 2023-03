Boli ősz elején még alapember volt a zöld-fehéreknél, a Bajnokok Ligája-selejtezőben két gólt szerzett, majd az Európa-liga csoportkörében is pályára léphetett négy találkozón, igaz, immár háromszor csak csereként. Várható távozását vetítette elő, hogy január vége óta nem került be a Ferencváros egyetlen meccskeretébe sem, valamint februárban azon három futballista közé tartozott, aki az Európa-ligára nevezett bő keretből is kikerült az őszi névsorhoz képest.

Hajnal Tamás sportigazgató sem kertelt, egy nyilatkozatban pár hete jelezte, Owusu Kwabena (télen mintegy 500 ezer euróért érkezett a Qarabagtól), illetve Nikolai Baden Frederiksen (kölcsönvételét a Vitesse-től február 1-jén jelentették be) szerződtetését követően a szakmai stáb már nem számol a korábbi norvégiai gólkirállyal, távozása már csak azon múlik, igent mond-e bármely érdeklődő ajánlatára.

Boli helyzetét Owusu sérülése sem írta át, a ghánai támadó mindössze két NB I-es meccs után dőlt ki a sorból, miután az Újpest elleni tavaszi bajnokin (3–1), már az első félidő közepén le kellett cserélni.

Az FTC 2019-ben sajtóhírek szerint 2 millió euróért szerezte meg őt a norvég élvonalban szereplő Stabaektől. Szerződése nyáron járt volna le az Üllői úton. Az a Timbers jelentéséből nem derül ki, az amerikaiak fizettek-e érte átigazolási díjat, s ha igen, mennyit.

Utolsó góljait a Ferencváros színeiben épp az Újpest ellen szerezte: a szeptember elején 6–0-ra megnyert derbin kétszer volt eredményes. A szezonban 22 tétmeccsen 1043 játékperc alatt összesen öt találatot jegyzett.

Az FTC-vel három bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett.