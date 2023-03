Ahogy Vidi-ügyekben mindig, most sem polgármesterként, hanem szurkolóként formálok véleményt, hiszen a város régóta nem tulajdonosa a klubnak, és pénzügyi támogatást sem ad a csapatnak

– kezdi kifakadását dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a hivatalos Facebook-oldalán.

A Paks a góllövőlistát vezető Varga Barnabás duplájával 2–1-re győzelmet aratott a vendég Mol Fehérvár FC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójának szombati játéknapján. A hazaiak sorozatban harmadszor nyertek a bajnokságban, míg a kiesés ellen küzdő székesfehérváriak megszakítás nélkül ötödször maradtak alul idegenben.

A Vidi 2023-ban egy tétmeccset tudott nyerni. A fehérvári együttes legutóbb 1999-ben esett ki az első osztályból, de az azt követő idényben egyből vissza is jutott.

A fehérvári polgármester három pontban kritizálta a klub tulajdonosát, Garancsi Istvánt.

A kialakult helyzetért ugyan elsősorban valószínűleg nem Huszti Szabolcs a felelős – hiszen eleve egy folyamatos edzőváltoztatásokkal övezett, lefelé tartó spirált örökölt –, de a mostani helyzetben maga az edzőkérdés lebegtetése is ennek a spirálnak a folytatása, ami kieséshez vezethet. Ez pedig a szégyen kategóriája ettől a klubtól. Most egy igazi, pozitív motivációs erőre van szükség. Egy olyan hiteles edzőre, aki befelé és kifelé is egyértelmű üzenet. A klub mindent megtesz a bennmaradásért és küzdeni fog az utolsó pillanatig