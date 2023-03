Mint arról beszámoltunk, az MTK elleni hétfői rangadó egyik kiemelt mozzanata nem a mérkőzés ideje alatt született meg, hanem a második félidőt megelőző kezdőrúgást követően, amikor a kétgólos hátrányban lévő diósgyőriek kapusa két lövését is védte a születésnapos hazai szurkológyereknek – az eset után szomorkodó Varga Énokot testvére vitte le a pályáról.

Kerestük a klubot az eset kapcsán, a miskolciak azt ígérték, hogy még a keddi nap folyamán a honlapjukon reagálnak Senkó Zsomborral együtt.

A Juventustól hazatérő 20 éves kapus a DVTK-hoz hasonlóan kárpótolni szeretné a fiatal szurkolót.

„Sajnálom az esetet, de mindent el fogok követni, hogy a megfelelő módon kárpótoljam Énokot. Egy olyan ereklyét szeretnék neki szerezni, ami nem lóg minden kisfiú falán. Amikor megérkeznek Diósgyőrbe, személyesen fogom neki átadni. Várjuk szeretettel őt is, a szüleit is és a csapattársait is! Addig is kívánom neki, hogy soha ne adja fel az álmait, és ugyanígy harcoljon meg minden labdáért, mint hétfőn este!” – idézi Senkó Zsombort a klubhonlap.

A DVTK a weboldalán tudatta, hogy meghívta az MTK fiatal szurkolóját és családját az együttes egyik soron közvetkező hazai meccsére, amit el is fogadtak Vargáék.

„Mindenekelőtt szeretném felmenteni Senkó Zsombort és a csapatot, az én kérésem volt, hogy ne engedjék gólt lőni a kezdőrúgót, ő csak eleget tett ennek a kérésnek – kezdte ifjabb Szergej Kuznyecov a dvtk.eu-n. – Ha bárki azt szeretné, hogy a DVTK partner legyen egy jótékonysági, vagy egy születésnapos akcióban, akkor az a minimum, hogy előzetesen tájékoztatnak bennünket róla. Itt ez nem történt meg. A véleményem az, hogy egy ilyen akcióval kellemetlen helyzetbe hozzák a másik csapat játékosait, szakmai stábját és szurkolóit is. Képzeljük ezt el egy Diósgyőr–Nyíregyháza, vagy egy Ferencváros–Újpest meccsen, nem életszerű, hogy egy hazai drukker lövését beengedi a vendégek kapusa. A döntésemet fenntartom, és ma sem döntenék máshogy. Ugyanakkor a klub meghívta őket egy hazai DVTK mérkőzésre. Remélem ezzel az ügyet lezártnak tekinthetjük.”