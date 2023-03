A magyar labdarúgó-bajnokság legutóbbi játéknapján történt eredményeket követően bekövetkezett az, amire előzetesen talán senki, a székesfehérvári drukkerek pedig pláne nem számítottak: a kiesést jelentő 11. helyre csúszott a tabellán a Mol Fehérvár. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy már a város fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András is változást sürget. Kedden kora délután aztán a klub menesztette posztjáról a Huszti Szabolcs és Toldi Gábor edzőpárost, de a sajtóban már a bejelentés előtt felreppentek a lehetséges utódjelöltek, köztük a volt sikeredző, Marko Nikolics neve – akit 2019-ben egyszer már elküldtek az egyesülettől.

A Vidi eredményeinél csak a játéka tűnik kilátástalanabbnak, az utóbbi fordulókban ugyanis nem arról volt szó, hogy a szerencse pártolt volna el a Huszti Szabolcs és Toldi Gábor irányította alakulattól. A Mezőkövesd, a ZTE és a Paks a hozzáállás és a játék képe alapján megérdemelten győzte le a fehérváriakat, a Vasas ellen kiszenvedett győzelmet és a Puskás Akadémia elleni döntetlent pedig a pontszerzések ellenére sem azzal a sziporkázó játékkal érte el a csapat, amit a kerete értéke alapján – mondjuk – elvárhatnának a drukkerek.

A fehérváriak ugyanis a Transfermarkt becslése alapján a második legértékesebb kerettel rendelkeznek az NB I-ben, a portál nagyjából 16 millió euróra (kb. 6,29 milliárd forintra) taksálja a játékosokat. Ennél csak a címvédő és éllovas, abszolút favorit Ferencvárosé ér többet.

Azt viszont a Kecskemét példája és remeklése mutatja, hogy a pénz nem minden, mert Szabó István újonc együttese sereghajtó ebben az összevetésben, mégis hónapok óta stabilan áll a bajnokság második helyén – a közelmúltban az Indexnek adott interjúban többek között erről is nyilatkozott a lilák vezetőedzője.

A Vidinél viszont nem új keletű az idei szenvedés. Az imént sorolt eredménysor csak a legutóbbi öt forduló mérlege – a csapat 23 játéknap alatt csúszott a vonal alá. Mindezt úgy, hogy október közepén a gyenge idénykezdet miatt már komoly változásokat eszközölt:

a 11. fordulóban, a Vasastól elszenvedett 2–0-s vereséget követően Michael Boris vezetőedző, Preisinger Sándor másodedző és Sallói István sportigazgató is távozott.

Akkor 11 pontjával a 9. helyen állt az alakulat a tabellán, ehhez a Huszti, Toldi páros 12 kör alatt csupán 13 egységet tett hozzá, és visszacsúszott az utolsó előtti, már kiesést jelentő pozícióba.

A közvetlen riválisok azért lőtávon belül vannak – a ZTE és az Újpest 3-3, a Honvéd pedig, amelyet éppen szombaton fogadnak a Sóstói Stadionban, 1 pontra –, a mélyrepülést követően ismét megkondultak a vészharangok. Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András például közösségi oldalán címzett három kérést a klubhoz, leginkább annak vezetőségéhez: egyrészt szerinte egy Marko Nikolicshoz, a korábbi sikeredzőhöz hasonló szakemberre van szüksége az együttesnek – vagy éppen pont rá.

Ezt erősíti az NSO értesülése is, amely szerint a fehérváriak már fel is vették a kapcsolatot a szerb szakemberrel, a háttérben megkezdődtek a tárgyalások a visszatéréséről. Másrészt a tulajdonos, Garancsi István szerepvállalására hívta fel a figyelmet, akinek Cser-Palkovics szerint le kell ülnie a játékosokkal, és meg kell értetni velük a felelősségüket a kialakult helyzetben. Ahogyan a város első embere fogalmazott: ez egy becsületbeli ügy. Végül mint Vidi-szurkoló arról írt, hogy a drukkereknek jogos igénye van egy tulajdonosi nyilatkozatra a felelősségről, arról, hogy milyen következményei voltak, vannak, illetve lesznek az eredménytelenségnek, és hogy mi a terv a jövőre nézve.

Közleményt vagy bárminemű reakciót egyelőre nem adott ki a klub, az edzőkérdéssel kapcsolatban pedig a Nemzeti Sport megkeresésére annyit válaszolt: sajtóértesüléseket nem kívánnak kommentálni. Hogy mégis inog a kispad Husztiék alatt, azt a német sajtóban hétfőn kora este megjelenő hírek is alátámasztják, amelyek arról számoltak be, hogy a fehérváriak felvették a kapcsolatot a Bayern München korábbi játékosával, a menedzserként többek között a Baselt, a Hamburgot és a Grasshopperst is irányító Thorsten Finkkel.

A csakfoci.hu szakportál kedden viszont úgy értesült, hogy a fehérvári kispad legesélyesebb várományosa Bartosz Grzelak. A 44 éves szakember Lengyelországban született, de már Svédországban nőtt fel, játékosként középpályás volt, edzőként 2020 nyarától a svéd AIK kispadján ül.

Az Index információi szerint napok – vagy csak órák – kérdése a váltás a kispadon, és nagy esély mutatkozik arra, hogy a szombati, Honvéd elleni kulcsfontosságú találkozón már nem a Huszti, Toldi edzőpáros dirigálja a piros-kékeket…

Akik egyébként szép fokozatosan jutottak el a mostani mélypontra, hiszen voltak már jelei annak, hogy rossz irányba tart a csapat szekere.

A mostani szezonból számtalan mérkőzést lehetne felidézni, amelyen minden szempontból csalódást okozott a gárda. Már a tavalyi negyedik hely és a nemzetközi kupaporondtól való távolmaradás is jelezte, nincs minden rendben a Sóstói Stadion környékén. Annak az idénynek Szabics Imrével vágott neki az együttes, akivel azonban februárban szerződést bontottak, az ő helyére érkezett a korábban már említett, tavaly októberben menesztett Boris.

Előtte Márton Gábor, illetve a reaktivált Joan Carrillo felelt a szakmai munkáért, akik viszont szintén nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és csak egy-egy évadot töltöttek szolgálatban. Összességében tehát elmondható, hogy az utóbbi években tapasztalt lavinát éppen annak a Marko Nikolicsnak a 2019-es távozása jelentette, aki most megmentő is lehet akár… Nem csoda, hiszen a legnagyobb sikereket a szerb mesterrel érte el a csapat:

a bajnoki cím és a kupagyőzelem mellett 2018-ban az Európa-liga csoportkörében szerepelt, ahol a görög PAOK-ot megelőzve, a későbbi győztes Chelsea és a fehérorosz BATE Boriszov mögött hét ponttal harmadik lett a kvartettben.

Ha már évek: kíváncsiak voltunk, hogy mikor fordult elő utoljára olyan, hogy a Vidi a kiesőzónában tanyázott. Az elmúlt szűk húsz évben mindössze hét ilyen eset volt, ezek közül azonban a legtöbb leginkább a gyenge rajtnak volt a következménye, és maximum két-három fordulón át tartott. Az egyedüli kivételt a 2015–2016-os idény jelenti, akkor még a tizedik fordulóban is utolsó előtti volt a gárda, amely végül a Ferencváros mögött ezüstérmes lett. Azt megelőzően 1998–1999-ben került bajba, akkor viszont olyan komolyan, hogy a még 18 csapatos pontvadászatban végül a 16. helyen zárt, és a BVSC-vel, valamint a III. Kerülettel egyetemben kiesett.

Idáig most aligha szeretne süllyedni a klub, és mivel még tíz forduló hátravan az OTP Bank Liga küzdelmeitől, a lehetőség adott, hogy az eddigi gyenge produkció ellenére meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. Ehhez azonban gyökeres változásokra van szükség, a mutatott játékban mindenképpen, de főként az eredményekben!

