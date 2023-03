Huszti Szabolcsot és Toldi Gábort kedden menesztették, miután az együttes a 11., kieső helyre csúszott a tabellán.

Szerdán meg is lett az utód, a svéd Bartosz Grzelak 2025 nyaráig szóló szerződést kötött a fehérváriakkal.

Az 1978-ban a lengyelországi Szczecinben született szakember 2009 és 2011 között az IK Frey Taby másodedzőjeként dolgozott, majd öt és fél éven keresztül a Stockholmtól nem messze fekvő klub vezetőedzője volt. Az itt eltöltött évek alatt a csapat a negyedosztályból a másodosztályig jutott fel, ahol stabilizálta is a sárga-feketék helyzetét, mielőtt 2017 nyarán az AIK másodedzője lett. Innen a svéd U21-es válogatott másodedzői posztjára vezetett az útja, majd 2020 augusztusában vette át az AIK irányítását, ahol első teljes szezonjában ezüstérmet szerzett – az aranyérem sorsa csak a gólkülönbségen múlott. A Solnától 2022 augusztusában távozott, 80 tétmérkőzéséből 41-et nyert meg, 18 döntetlen mellett csak 21-szer hagyta el csapata pont nélkül a pályát – ismertette az új edzőt a fehérvári klubhonlap.

Kétségtelenül nehéz helyzetben van most a csapat, ezzel együtt is izgatottan és büszkén várom azt, hogy elkezdhessem a munkát a Vidinél. Nincs itt az ideje annak, hogy a hosszú távú terveinkről beszéljünk, a jelenben kell élnünk és dolgoznunk – a feladat mindenki előtt ismert. 2020-ban az AIK-nél kicsit hasonló szituációban vettem át az irányítást, az a tapasztalatom, hogy ilyenkor az a legfontosabb, hogy az egész klubnak, minden játékosnak, stábtagnak és munkatársnak egy irányba kell húznia, közösen kell mindent megtennünk azért, hogy elérjük a célunkat. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a szezon előtt mindenkinek nagyobb elvárásai voltak a csapat szereplésével kapcsolatban, de ezt most már félre kell tenni, mindent elkövetek majd azért, hogy eredményesebben szerepeljen a Vidi, és közben a játékosok is fejlődjenek egyénileg!