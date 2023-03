Mindenki odavan Erling Haaland nyolc góljáért, amit ezen a héten szerzett; ötöt szerdán az RB Leipzignek a Bajnokok Ligájában, majd hármat szombaton a Burnley-nek az FA-kupában. Pedig a hatalmas norvég vitt már véghez ennél különb bravúrt is, ráadásul nem két, hanem egy meccsen: 2019. május 30-án, tizennyolc éves korában kilencet vágott Hondurasnak az U20-as világbajnokságon. És a VAR még el is vette egy gólját, továbbá nem fújtak be neki két jogosnak tűnő büntetőt.