Csütörtök este fél nyolckor a magyar labdarúgó-válogatott Észtországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában, de ahogy Lang Ádám, a válogatott védője, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány is hangsúlyozta a Telkiben tartott szerdai sajtótájékoztatón, már mindenkinek a hétfői, Bulgária elleni Eb-selejtező jár az eszében.

A csütörtöki mérkőzés egyben Marco Rossi ötvenedik találkozója lesz a magyar nemzeti együttes kispadján szövetségi kapitányi minőségében. A szakvezető, valamint az 56. válogatott szereplésére készülő Lang Ádám az összecsapás előtti napon a telki edzőközpontban találkozott a média képviselőjével.

Nem kétséges, hogy a wolverhamptoni Nemzetek Ligája-mérkőzés emelkedik ki az utóbbi évek válogatott találkozói közül, az a négy–nullás győzelmünk nemcsak nekem, hanem az egész magyar labdarúgásnak óriási esemény volt. Büszkeséggel tölt el, hogy tavaly nekem volt a legtöbb játékpercem a válogatottban, ehhez most is szeretnék hozzátenni – mondta az első kérdésre válaszolva a ciprusi Omonia légiósa.

A hátvéd a továbbjutási esélyekkel nem szeretne foglalkozni, de tény, hogy az erőviszonyok alapján igencsak kiegyenlített a G csoport mezőnye. Ahogyan azt Lang is kiemelte: lépésről lépésre kell haladni, mindig csak a következő meccsre szabad koncentrálni. Bár most érthetően a közvetlenül előttük álló találkozó helyett inkább a hétfői, bolgárok elleni összecsapás van a fókuszban.

„Jó kis meccset akarunk játszani az észtekkel, fel akarunk készülni a hétfői tétmérkőzésre. Kell a három pont csütörtökön és hétfőn is” – hangsúlyozta.

Lang kitért arra is, hogy a csütörtöki lesz Marco Rossi ötvenedik mérkőzése a válogatott kispadján. Langék jó teljesítménnyel szeretnének kedveskedni a szakvezetőnek.

„Nagyon vártam már az összetartást, hosszú volt ez a négy hónap válogatott meccs nélkül.

Már amikor felültem a repülőgépre, ki voltam virulva, boldog voltam, szinte újjászülettem, hogy végre találkozom a srácokkal és a szakvezetőkkel. Elindult egy nagyon szervezett, tudatos, jó munka a válogatottnál, és ennek meg is látszik a hatása, ami az eredményekben és a hangulatban is megmutatkozik” – jelezte a védő

Lang kilenc éve, a Dánia elleni 2–2-es mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban.

„Kilenc év nagy idő, persze most más a hangulat, mint akkor volt, de már akkor is nagy erőfeszítéseket tett a szövetség a felzárkózás érdekében. Időre volt szükség az előrelépéshez, és olyan karakterek beépítésére, akikkel ez sikerülni fog. És sikerült is” – mutatott rá.

Sokatmondó, hogy az Észtország elleni legutóbbi mérkőzésen nyolcezren voltak a Groupama Arénában, most viszont már elővételben negyvenezer jegy elkelt. Ez óriási különbség, a játékosok érzik a szurkolók támogatását.

Lang mentálisan és fizikálisan jól érzi magát a klubjában. Döcögős ugyan egy kissé a szezon, de amikor a védő megérkezik Telkibe, fejben átkapcsol, mert itt a nemzetet képviseli, és egészen más célokért küzd. A klubnál a válogatottbeli élményeiből tud erőt meríteni.

Ön szerint mire megy a magyar válogatott az Eb-selejtezőkön? Az első két helyen zárva automatikusan kijutunk a 2024-es Eb-re!

Pótselejtezőről jutunk ki a németországi viadalra.

Sem egyenes ágon, sem pótselejtezőről nem jutunk ki...

Marco Rossi szövetségi kapitány azt hangsúlyozta: nagyon büszke arra, hogy csütörtökön már ötvenedszer ül a magyar válogatott kispadján. De azt is aláhúzta, hogy minden egyes mérkőzés egyformán fontos a számára.

„Észtország ellen játszunk, de már Bulgáriára gondolunk”

„Bár az a meccs még nem dönt el mindent, de muszáj jól kezdeni. Már megvan a tervünk, de azt a pályán kell megvalósítanunk. Erre lesz jó az észtek elleni felkészülési meccs. Nem szabad túlterhelnem a játékosaimat. Az viszont előny, hogy Bulgária pénteken játszik Montenegróval Eb-selejtezőt, és egy nappal kevesebbet tud pihenni hétfőig” – mondta a szakvezető.

Rossi kiemelte, hogy a középső védő posztján nincsenek gondjai, Lang, Willi Orbán és Szalai Attila egyaránt jó erőben van, de Botka Endre is bevetésre készen áll.

A bajnokságban gyengébben teljesítő fehérvári játékosokról annyit mondott, hogy Fiola Attilát és Loic Negót az elmúlt időszakban is mindig játszatta, és sohasem okoztak csalódást. Sajnos Fiola most sérült, bár nem a válogatottban sérült meg.

„Loic sajnos most nincs kirobbanó formában, de a magyar válogatott egy csapat, amit nem lehet meccsről meccsre megbontani. Nekünk az egységben az erőnk, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy alkalmanként öt-hat játékost cseréljünk, ahogyan azt az angolok, németek, franciák vagy az olaszok teszik, anélkül hogy meggyengülne a válogatottjuk” – mondta.

Rossi arra is kitért: való igaz, a korábbi évekkel ellentétben papíron most mi vagyunk az esélyesek, de hiba lenne azt hinni, hogy a bolgárok hétfőn majd betolják a csapatbuszt a kapujuk elé, és beállnak védekezni. Mladen Krsztajics, az új szövetségi kapitány vezetésével a legutóbbi négy meccsükön magasra feltolt presszinget és védekezést mutattak be. Rossi figyelmeztetett: sokkal jobb ez a bolgár válogatott, mint amelyiket legutóbb 3–1-re megvertük idegenben.

ÉSZTORSZÁG ELLEN AZZAL A KEZDŐVEL INDÍTUNK, AMI A LEGKÖZELEBB ÁLL A BULGÁRIA ELLENI TERVEZETT KEZDŐ TIZENEGYHEZ.

„Óriási fontosságbeli különbség lesz a két meccs között. Öt éve ismétlem, ha valaki felölti a válogatott mezét, nincs spórolás, mindent bele kell adni. Most is mindenkinek ki kell adnia magából a maximumot mindkét mérkőzésen” – állította a kapitány.

Rossi örömmel hallotta Langtól, hogy szinte kicserélik a játékosokat, amikor megérkeznek a válogatott edzőtáborába.

„Amikor öt éve megkezdtük a közös kalandunkat, a hangulat még sokkal borúsabb volt a válogatottban – jegyezte meg Rossi. – Ezért is örülök, hogy ezt hallom, óriási öröm, amikor ilyet mondanak a srácok. Sikerült kialakítanunk egy olyan környezetet, hogy úgy érzik magukat a kerettagok, mintha hazatérnének Telkibe. Az, hogy a hangulat megváltozott, az kilencven százalékban a fiúk érdeme. Hétfőn is ezt hangsúlyoztam a játékosoknak, amikor köszöntöttem őket Telkiben. Ennek folytatódnia kell, ezt a munkakörnyezetet meg kell őriznünk. Minden a srácok kezében van, ez az ő érdemük.”

A csütörtöki mérkőzés 19.30 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

A magyar válogatott kerete:

Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Ferenczi János (Debrecen), Kalmár Zsolt (DAC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (Panathinaikosz), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (Mol Fehérvár), Vécsei Bálint (Ferencváros). Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Németh András (Hamburger SV), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Varga Barnabás (Paksi FC).

Az észt válogatott kerete:

Konstantin Vassiljev (Flora Tallinn), Henrik Ojamaa (Flora Tallinn), Mattias Käit (Rapid Bucuresti), Martin Miller (Flora Tallinn), Markus Poom (Shamrock Rovers), Georgi Tunjov (SPAL), Rocco Robert Shein (Utrecht). Támadók: Sergei Zenjov (Flora Tallinn), Henri Anier (Muangthong United), Rauno Sappinen (Mieleci Stal), Erik Sorga (Lokomotiv Plovdiv), Vlasiy Sinyavskiy (Slovacko).

