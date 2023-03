Bojan Krkic a Barcelona által szervezett sajtóeseményen jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással. A spanyol játékos korosztálya egyik legnagyobb tehetségének indult, csodagyerekként tartották számon, de végül közel sem tudott olyan sikeres karriert befutni.

Ez egy nagyon nehéz döntés. Tizenkét évig voltam távol az otthonomtól, most a családom mellett szeretnék lenni. Bár volt három sérülésem, ezekből felépültem, százszázalékos vagyok. Most viszont már mással is szeretnék foglalkozni, mint a futball