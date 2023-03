Főpróba a Puskás Arénában: Magyarország–Észtország

Az észtek kapitánya, Thomas Häberli elismerően nyilatkozott a magyar válogatottról a meccset megelőző sajtótájékoztatón:

A magyarok erőssége a csapatjátékuk, és az is egyértelműen látszik, hogy szeretnek támadni. Nagyszerűen tudnak lehetőséget, helyzetet kialakítani, ehhez megvan a játékosaik megfelelő gyorsasága és technikája. Nemcsak mi, hanem Európa is látta, hogy a magyar válogatott milyen sokat fejlődött az elmúlt években. Tavaly már a Nemzetek Ligája legfelső osztályában szerepelt, nem is akárhogyan, Angliát például oda-vissza legyőzte