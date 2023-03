Megvolt tehát a győzelem, még ha szűken is, egy-nullra, Marco Rossi ötvenedik válogatott mérkőzésén, tehát sikerült stílusosan köszönteni a szövetségi kapitányt. A találkozó utáni sajtóértekezleten először a vesztes észtek szakvezetője, a svájci Thomas Häberli értékelte csapata teljesítményét.

"Vesztettünk, ezért csalódott vagyok, annak kell lennem, hiszen mindig győzelemre játszunk” – kezdte a szakvezető. „A teljesítményünkről annyit, hogy minimum kétarcú volt a csapat. Az első félórában megfelelően támadtunk, de utána már hiányzott a bátorság, a kezdeményezőkészség a játékunkból. Kétes megoldásokat választottunk. Elképesztő volt a hangulat, remek helyszín. Az volt a fontos, hogy felkészüljünk hétfőre."

Vannak játékosaink, akik nem mindig játszanak ilyen színvonalon, ilyen közegben. Időben kell meghozni a jó döntéseket. A csapat harcolt, mindent beleadott, de kikapott, ez van...

Häberli természetesen tudta, hogy Marco Rossinak ez volt az ötvenedik meccse a magyar válogatott kispadján, gratulált is ehhez kollégájának.

Szöglet után kapták a gólt, mi történt? – kérdezték az észt szakvezetőt.

Bizonyos tereket nem tudtunk levédeni. Magyarország nagy kockázatot vállalt, hat játékost küldött be a 16-osunkra. Szerencsés, megpattanó lövés volt, majd a fejes, ezzel kaptunk ki...

A hangulat mennyire volt meglepő? Mikor játszott legutóbb 40 000 néző előtt? Ezt is megkérdezték Häberlitől.

A vendégek szövetségi kapitánya azt mondta, egyszer Argentína ellen Osasunában játszottak ennyi néző előtt, egyszer pedig Belgiumban. Szerinte a játékosok jól birkóztak meg a szokatlan körülményekkel.

Marco Rossitól először azt kérdeztük, mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket a meccs, és vajon mit szólt a tizenegyes előtti kő-papír-ollóhoz, amivel Sallai Roland és Szoboszlai Dominik eldöntötte, melyikük végezze el a rúgást.

Nem értek egyet az ilyesmivel. Ha van egy kijelölt büntetőlövőnk, akkor rúgja ő. Még nem dőlt el a meccs, 1–0 volt az állás, ha 3–0-nál történik mindez, az belefér. De ha kiegyenlítettek volna az észtek, akkor ez nagyon zavart volna. Így sem örültem ennek a megoldásnak.

Annak ellenére, hogy győzött a csapat, a kapitány nem volt nagyon elégedett. Akár ki is egyenlíthettek volna az észtek, ha elfordul a szerencse a magyaroktól. Voltak jó pillanatai a válogatottnak Rossi szerint, amikor sikerült azt a játékot hozni, amit elterveztek. Olykor sikerült megtörni a vendégek védelmi vonalát, és az oldalváltások is bejöttek. Ellenben hiányzott a folyamatosság a játékból. Túl sok volt a ki nem kényszerített egyéni hiba. De négy hónap kihagyás után mindig rozsdásak a játékosok. Ilyenkor lehetnek figyelemkihagyásos időszakok. Persze majd a hétfőn mutatott játék lesz a fontos, szögezte le Rossi.

Mennyire lepte meg az észtek letámadása? Ez volt a következő kérdés.

Tudtuk, hogy az észtek próbálnak magasan letámadni, azt azt is tudjuk, hogy a bolgárok is erre készülnek. Vagy futballozunk, vagy előre vágjuk a labdákat, és bízunk a jóistenben. De szerintem Magyarországnak futballoznia kell. A játék olvasását is javítanunk kell. Sokat ívelték előre a labdákat az észtek, és ezt bizony megszenvedtük. Javulnunk kell a lepattanó labdák megszerzésében.

Mennyire volt elégedett a csatárjátékkal?

Két eset lehetséges, vagy igazi, vagy hamis kilencessel fogunk játszani a bolgárok ellen. Ádám Martin nincs most a legjobb formában és erőben, mert a klubjában az elmúlt négy mérkőzésén nem nagyon játszott. Nem lehet elvárni, hogy 90 percet játsszon. Vagy csere lesz, vagy kezd.

Rossi szerint ezen az estén volt, aki jobban játszott, mint remélte, mások pont fordítva. De nem lehet hat-hét játékost lecserélni, ennek nincs is oka. A csapatnak megvannak a maga automatizmusai, azokat nem szabad felborítani. Átgondolja, kell-e változtatni hétfőig.

Végül megkérdeztük, hogyan esett a szurkolók skandálása, hogy éltették a meccs előtt.

Köszönöm a kérdést, majdnem elfelejtettem a legfontosabbat. Nevezetesen azt, hogy megköszönjem a közönségnek a szurkolást. Mind a negyvenkétezer embernek, de kiváltképp a B középnek. Amióta itt vagyok a válogatott kispadján, sohasem hiányzott a biztatás. Olyan megbecsülés övez itt engem Magyarországon, ami megható. Sőt, nemcsak megbecsülésről, hanem szeretetről is beszélhetünk, ami mélyen megérintett engem.

Így látták a mérkőzést a játékosok

Csoboth Kevin, az Újpest játékosa, aki az észtek elleni meccsen csereként debütált a válogatottban, majdnem az első labdaérintéséből gólt szerzett, csak az észt kapus bravúros védésén múlott a találat.

Titkon bíztam benne, hogy megkapom a lehetőséget, kis híján gólt is szereztem, de így is nagyon örülök a győzelemnek. Egy éve nem hittem volna, hogy pályára léphetek a Puskás Arénában a válogatott színeiben, nagyon boldog vagyok. Fantasztikus hangulat volt a pályán, nagyon jól éreztem magam. Kell ennél több egy játékosnak, hogy több tízezer ember előtt a válogatottban játszhasson? Ez egy örök emlék marad

– értékelt Csoboth. Arra a kérdésre, hogy szerinte kezdeni fog-e a hétfői Eb-selejtezőn, így válaszolt:

Nem tudom, van annyi egóm és önbizalmam, hogy azt mondjam, hogy persze, de a hátralévő két három napban sokat kell dolgoznom, hogy lehetőséget kapjak.

A győztes gólt szerző Ádám Martin érthetően boldogan értékelt. „Bolla Bendegúz lesgólját követően a többiek idegeskedtek, de én annyira nem, mert láttam, hogy egy védő belógott. A viccet félretéve természetesen örülök, hogy végre megszereztem az első gólomat, annak különösen, hogy győzelmet ért. Nem játszottak rosszul az észtek, szervezettek voltak, de sok lehetőséget kidolgoztunk, nyerhettünk volna nagyobb különbséggel is.”

Az Index azt kérdezte az Ulszan Hyundai támadójától, lekerült-e esetleg bármiféle nyomás a válláról azzal, hogy megvan az első találata a nemzeti együttesben.

„Nem éltem meg teherként, nyilván vártam már, de tudtam, hogy egyszer eljön az ideje, mert sokat dolgoztam érte. Felszabadultságot érzek és boldogságot.”

Ádám arra nem tudott válaszolni, hogy a bolgárok elleni selejtezőn a kezdőcsapatban, vagy a kispadról beszállva számít-e majd a játékára a szövetségi kapitány, ám bármelyik forgatókönyv is érvényesül majd, mindent megtesz azért, hogy győzelemmel kezdje a sorozatot a magyar csapat.

Vécsei Bálint, a Ferencváros középpályása úgy gondolja, ez a meccs nagyban arról szólt, hogy a sérülés miatt hiányzó játékosok helyére pótlást találjon Rossi. Az Index kérdésére elmondta, nagyjából úgy játszottak az észtek, mint amire számítottak:

Ezt a játékot vártuk tőlük, hosszú labdákkal próbáltak indulni, a két csatárt próbálták kiugratni. Voltak olyan helyzetek, amikor túlságosan szabadon hagytuk őket játszani, így több lehetőséget ki tudtak alakítani, de úgy gondolom, hogy kontrollálni tudtuk a meccset

– elemezte a találkozót Vécsei.

Ennél többet kell majd nyújtanunk a bolgárok ellen, az egy selejtező meccs lesz, nagyobb nyomás lesz a csapaton, de ez többet is elő tud hozni belőlünk, úgyhogy többet is fogunk mutatni. Úgy érzem az utóbbi időben bárki ellen játszottunk, jól kezeltük a nyomást, nyilván most más stílusban kell játszanunk, mint az angolok, a németek vagy az olaszok ellen, de ez a felkészülési meccs is azt a célt szolgálta, hogy erre a szituációra készüljünk

– tekintett előre a Fradi középpályása.

A meccsen érvénytelen gólt szerző Bolla Bendegúz így emlékezett vissza a találatára, amit végül a VAR vett el:

A gól utáni egy percben nagyon boldog voltam, utána viszont rendkívül elkeseredett. Nagyon sokat dolgoztam, hogy a kezdőben legyek, utána sikerült betalálnom, mondták később, hogy egy vállnyin múlt a les, nagyon sajnálom. Erre készültünk már meccs előtt is, ilyen mozgásokból akartunk építkezni, most les lett a vége, de hétfőn ugyanezt kamatoztathatjuk

– tekintett előre a svájci Grasshopper szélsője.

Kerkez Milos óriási munkát végzett a bal oldalon, mind a védekezésből, mind a támadásokból kivette a részét, ráadásul a büntetőt is ő harcolta ki. „Kemény meccs volt, nagyon elfáradtam, de örülök, hogy nyertünk. Némileg talán meglepett minket az ellenfél a magas letámadásával és a harciasságával, de összességében sok helyzetünk volt, ezek közül viszont a jövőben többet kell majd gólra váltanunk.” – értékelt az Indexnek. Azt is elárulta, utólag visszanézve a 11-est megelőző szituációt nagy szerencséje volt, hogy nem sérült meg súlyosan a bokája, de szerencsére megúszta, így a vasárnapi Eb-selejtezőn is játszani tud majd.

Végül Szoboszlai Dominik érkezett a vegyes zónába, aki először nem akarta kommentálni a szövetségi kapitány által is kritizált kő-papír-ollós jelenetet, végül azonban elmondta, mi történt pontosan. „Nem volt köztünk vita és ez nem is az egóról szólt. Egyszerűen mindketten szerettük volna elvégezni a büntetőt, én pedig nem akartam azt, hogy úgy tűnjön, nem gondolkozom csapatszerűen kapitányként, így gondoltam, döntsük el egyszerű módon, ki lövi a 11-est.

Ha bemegy, akkor nem hiszem, hogy ekkora dolog kerekedik belőle, mindenesetre tanultunk az esetből.”

Magával a mérkőzéssel kapcsolatban az RB Leipzig játékosa elmondta, a válogatott kipróbált egy új taktikát, amely olykor sikeresnek, olykor kevésbé sikeresnek bizonyult. Bízik azonban abban, hogy idővel ez lehet a helyes irány, remélhetőleg már vasárnap, a bolgárok ellen is.

A Magyarország–Bulgária Európa-bajnoki selejtezőt vasárnap 20:45-től rendezik a Puskás Arénában, az Index a megszokott módon helyszíni közvetítéssel és összefoglalóval, valamint a főszereplők értékelésével jelentkezik majd a találkozóról.

(Borítókép: Marco Rossi a Magyarország–Észtország barátságos labdarúgó mérkőzést követő sajtótájékoztatón 2023. március 24-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)