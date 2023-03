Friss hír, amiről az Index is tájékoztatott: Kisvárdán edzőcsere történt, az NB I-es labdarúgócsapat addigi vezetőedzőjét, Török Lászlót Milos Kruscsics, az Újpestről március 23-án menesztett szerb szakember váltja. Révész Attila, a kisvárdai klub sportigazgatója lapunknak elárulta indokait: miért bízik benne, és esett a választása a IV. kerületben megbukott szakemberre, valamint arról, hogy Kruscsics valóban megbukott-e Újpesten.

Révész Attila az önképzés fáradhatatlan híve: a Kisvárda sportigazgatója éjt nappallá téve tanulja a futballt. Hétfőn éppen a Várkert Bazárban tartózkodott az Európai Klubszövetség (ECA), a földrészünk futballklubjait tömörítő érdekvédelmi szervezet négyéves ciklusának utolsó közgyűlésén, amikor saját klubjának aktuális kérdéseiről adott helyzetjelentést.

Az Index érdeklődésére, hogy miért (csak) most menesztette Török Lászlót, illetve miért pont az Újpestről elküldött Milos Kruscsicsot szerződtette, így válaszolt:

Kruscsicsot már hónapokkal ezelőtt kiszemeltem, jártam is nála Belgrádban, megvizsgáltam a szakember szakmai hátterét. Most vált szabaddá, és én azonnal léptem. Az én szememben Kruscsics nem bukott edző.

Révész azt is elismerte, talán már korábban is időszerű lett volna a váltás Kisvárdán, de a helyzet most érett meg rá. A sportvezető szerint a szerb szakember tökéletesen beleillik abba a profilba, amit ő kialakított a számára ideális edzőre.

„Nekem nem kell olyan edző, aki csak abban a két órában edző, amíg a tréning tart – magyarázta. – Az én ideális edzőm nulla-huszonnégyben a szakmával foglalkozik, képezi magát, készül az edzésre, szakkönyveket olvas, tanulmányútra megy. Ahogy én is csinálom.”

Amikor felvetem, hogy akkor miért nem ő maga ül le a kisvárdai kispadra, elmosolyodik.

Próbáltam, egyszer-egyszer leültem, de nincs erre időm és energiám. Nekem az egész klubbal, beleértve az utánpótlás szervezését is, kell foglalkoznom, bár kétségtelen, hogy Szentes Lázár személyében kiváló szakmai igazgatónk van.

Révész felhívta a figyelmet a magyar élvonal speciális tagolódására, arra, hogy a Ferencvárost leszámítva a többi csapat a legjobb esetben a második hely megszerzését tűzheti ki maga elé célul.

„Tavaly nekünk ez már sikerült, és azt tapasztaltam az eltelt időben, hogy a játékosaim elvesztették a motivációjukat.

Merthogy a keret nyolcvan százalékban változatlan, lényegében ugyanazok alkotják, mint tavaly. Mert mi történhet optimális esetben? Ismét másodikok leszünk, és kijutunk a nemzetközi porondra. De annak nincs realitása, hogy bajnokságot nyerjünk, a Ferencváros annyira elhúzott a mezőnytől. Főként anyagi értelemben, de szakmailag úgyszintén. Így nem csoda, hogy nehéz motiválni a játékosokat, és azt is bevallom, hogy egy kicsit az én motivációm is megcsappant.”

Révész most ebből a szakmai és emocionális gödörből akarja kirángatni a Kisvárdát, valamint valamennyire önmagát is az ambiciózus, mindig jobbra, többre vágyó Kruscsics szerződtetésével. A szerb szakember hétfőn már edzést tartott a tabellán hatodik helyezett kisvárdai együttesnek, amely szombaton a harmadik helyezett Puskás Akadémiát fogadja az NB I 25. fordulójának nyitómérkőzésén. A két csapatot három pont választja el egymástól.

(Borítókép: Révész Attila a kisvárdai Várkerti Stadionban 2022. február 5-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)