„Hihetetlen és valahol kissé ijesztő is belegondolni, milyen sok idő telt el azóta, hogy először magamra öltöttem a Ferencváros szerelését. Örülök, hogy a 15. idényem is meglehet a csapattal, büszke vagyok az új megállapodásra. Igazából nem is lehetett kérdés, ha itthon maradok, akkor a Fradiban is maradok. Mára tényleg olyan, mintha a családom lenne ez a csapat és a klub” – mondta az egyezség bejelentését követően a 26 esztendős középpályás, aki egy évvel a szerződtetése után már – az akkor NB II-es – felnőttcsapat tagja lehetett. Ami azóta történt történelem: részese volt a klub eddigi mind az öt élvonalban szerzett bajnoki címének, miközben hatszor a Magyar Kupát is elhódították együtt.

Nem volt mindig könnyű, de ha visszatekintek az elmúlt tizenkét évre, abszolút megérte. Ha nem éreznék így, valószínű nem is lennék itt. Jönnek a fiatalok és sokszor mesélünk nekik, hogy mentek a dolgok akár csak tíz évvel ezelőtt is. Elképzelniük is nehéz, mennyit fejlődött a női labdarúgás ennyi idő alatt. Nekem nem kell elképzelnem, részese voltam ennek a folyamatnak, és így is elképesztő. Jó látni, honnan, hová jutottunk, és optimista vagyok, a következő években még hová juthatunk el – legyen szó a Ferencvárosról vagy általánosságban a magyar női labdarúgás jövőjéről

– tekintett előre a 83-szoros felnőttválogatott labdarúgó, aki annak ellenére, hogy az élet sok-sok területén még fiatalnak számítana, az öltözőben azért már érzi a korából fakadóan vállára nehezedő súlyt.

„Bár talán nem is ez a legjobb szó rá. Ez nem teher, inkább egy lehetőség: a tapasztalatommal segíteni a fiatalok beilleszkedését és fejlődését. Furcsa szó lehet, de a személyiségemhez tartozik egyébként is, hogy kicsit »tyúkanyóként« viselkedjek. Igyekszem úgy gondolni az egészre, amikor jönnek a fiatalok, hogy már most próbáljak mindent átadni, amivel segíteni tudom őket, arra az esetre, ha egyszer eljön a pillanat, hogy teljesen átadjam a helyem, nyugodtan léphessek vissza, tudjam, hogy az a folyamat, ami a Ferencvárosnál elindult szépen megy majd tovább. De ez azért még odébb van."

Motivált vagyok, szeretnék minél több sikerben aktív szerepet vállalni, ám azt is tudom, tudatosan kell készülni a jövőre. Előbb-utóbb eljön a családalapítás kérdésének ideje is, de a következő két év az FTC-ről szól

– jegyezte meg a középpályás, aki a jövőben a Fradi-család támogatása mellett egy új szponzor, a táplálékkiegészítőket forgalmazó Nutri8 segítségére is számíthat majd.

A zöld-fehérek számára vegyesen indult a tavasz: a bajnokságban előbb az Újpestnek és a Haladásnak hatot, a Szekszárdnak hetet lőttek, begyűjtve mind a kilenc lehetséges pontot. A Magyar Kupából viszont kiestek: Felcsúton a Puskás Akadémia ellen tizenegyespárbajban maradt alul az FTC női labdarúgócsapata.