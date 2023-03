Szürreális felvezetése volt hétfő este Santiago del Esteróban, ott is a Madre de Ciudades, vagyis a Városok anyja nevű stadionban, 42 ezer néző előtt. Az Argentína–Curacao válogatott mérkőzés előtt, amely az ötnapos ünnepségsorozat végét jelentette, az égből egyszer csak drótkötélen függve alászállt egy hófehér lebernyegbe öltözött kopasz hölgy, kezében a katari világbajnokságon az argentin válogatott által elnyert világkupával, és átadta azt Claudio Tapiának, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnökének, aki továbbadta a szobrocskát Lionel Messinek.

Az igazság az, hogy az argentinok kissé túltolták a tavaly december 18-án megnyert világbajnoki cím megünneplését, hovatovább ötödik hónapja minden erről szól a dél-amerikai országban. A mostani ünnepségsorozat múlt szerdán kezdődött a Panama elleni gálameccsel, amit 2–0-ra nyert meg a Monumentalban a világbajnok, méghozzá úgy, hogy Lionel Messi berúgta 800. hivatalos gólját.

Hétfő estére is maradt egy rekorddöntés, mivel Messi 99 válogatottbeli góllal kezdte a mérkőzést. Gyorsan meglett a századik, amit rendhagyó módon jobbal szerzett, aztán következett a százegyedik és a százkettedik is, azaz mesterhármassal ünnepelt az ünnepelt. A további gólokat Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María és Gonzalo Montiel szerezte. Messi akár négyet is rúghatott volna, de a tizenegyest átengedte a csereként beállt Ángel Di Maríának. Messinek 17 évre volt szüksége a századik válogatottbeli gólja megszerzéséhez, az elsőt 2006. március elsején lőtte a bázeli St. Jakob Stadionban Horvátország ellen.

Messinek a 102 gólhoz 174 válogatott mérkőzésre volt szüksége.

A csapatok így álltak fel:

Argentína: E. Martínez – Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña – Mac Allister, E. Fernández, Lo Celso; Messi, L. Martínez, N. González.

Curacao: Room – Gaari, Martina, Van Eijma, Floranus – Anita, L. Bacuna – Kuwas, J. Bacuna, Gorre – Janga.

(Borítókép: Hernan Cortez / Getty Images)