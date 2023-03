Rendkívül sikeres napokat tudhat maga mögött a magyar labdarúgó-válogatott, miután Marco Rossi együttese előbb Észtországot győzte le felkészülési mérkőzésen, majd az Európa-bajnoki selejtező nyitányán a telt házas Puskás Arénában 3–0-ra múlta felül Bulgáriát. A magyar játékosok teljesítményére a nemzetközi sajtó is felkapta a fejét, aminek természetesen meg is lett az eredménye.

A mértékadó Transfermarkt március végi frissítéséből kiderül: a válogatott csapatkapitánya és a bolgárok ellen hatalmas szabadrúgásgólt szerző Szoboszlai Dominik piaci értéke 35 millió euróról 40 millió euróra nőtt, amellyel magasan a legértékesebb magyar labdarúgó a 22 éves középpályás. Érdekesség, hogy Szoboszlai értéke tavaly nyáron még 28 millió volt, majd klubjában visszakerült a kezdőcsapatba, és meghatározó játékosa lett a Lipcsének. Értéke így újra megugrott.

a 40 milliós piaci érték nem mellékesen megegyezik a 34 éves Robert Lewandowski vagy a 29 éves Romelu Lukaku jelenlegi értékével.

Nem a Lipcse középpályása az egyetlen, aki jóval többet ér már az európai piacon, mint pár hónappal ezelőtt.

A válogatott egyik legnagyobb reménysége, a nemzeti együttesben ősszel bemutatkozott Kerkez Milos immár kihagyhatatlan tagja Marco Rossi csapatának, értéke pedig tavaly nyárhoz képest immár több mint tízszer annyit ér.

AMÍG 2022 JÚLIUSÁBAN KERKEZT 700 EZER EURÓRA TAKSÁLTÁK, MOSTANRA MÁR A 10 MILLIÓ EURÓS HATÁRT IS ÁTLÉPTE PIACI ÉRTÉKE.

Vannak azonban olyan játékosok is, akik mindeközben veszítettek az értékükből. Ilyen például Sallai Roland, aki ősszel súlyos szemsérülést szenvedett, és hiába épült már fel, egyelőre nem tudta magát visszaverekedni klubja, a Freiburg kezdő tizenegyébe, így értéke is csökkent a közelmúlthoz képest. A 25 éves szélső már 12 millió eurót is ért, jelenleg azonban 10 millió euróra értékeli őt a Transfermarkt.

A válogatott második legértékesebb játékosa, Szalai Attila is veszített értékéből. A Fenerbache védőjét nem sokkal ezelőtt 15 millió euróra taksálták, jelenleg ez az érték egymillió euróval kevesebb.

A változásoknak köszönhetően a magyar válogatott összértéke is növekedett, a nemzeti csapat értékét 111,85 millió euróra értékelik.

