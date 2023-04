Az olasz bajnoki címvédő és a minden bizonnyal új aranyérmes csapott össze a vasárnap esti rangadón, mégsem lehet azt mondani, hogy a trónkövetelő számára igazából bármiféle tétje lett volna a mérkőzésnek.

Ennek örömére mindkét csapat gyors helyzettel kezdett, előbb Brahim Díaz lapos lövését hárította Alex Meret, majd Giovanni Simeone lőtt a léc fölé ígéretes lehetőségből – és még csak a 7. percben jártunk.

A 17.-ben pedig megszületett az első gól is, Brahim Díaz remek ütemű indításával Rafael Leao lépett ki, finom megoldása után pedig a hálóba került a labda (0–1).

A portugálnak 11 meccses góltalansági szériája szakadt ezzel meg – asszisztja is csupán egy volt ebben az időszakban.

Még fel sem ocsúdhattak a hazai szurkolók, amikor jött a következő pofon, Brahim Díaz pazar csel után lőtt kapura, a labda a védőkről a bal felsőbe pattant (0–2).

A játékrész végjátékában nagyon nyomott az éllovas, de Piotr Zielinski lövését is hárítani tudta Mike Maignan.

A fordulást követően egy szépségdíjas akció végén Olivier Giroud tévesztett kevéssel célt, majd aktivizálta magát az éllovas, Maignannak kellett kétszer is résen lennie – másodjára fejjel hárított.

Egyórányi játékhoz érve eldőlt a három pont sorsa, Sandro Tonali labdájával Leao harcolt ki magának lövőhelyzetet, majd hatalmas gólt ragasztott a hálóba (0–3).

A kontrákra berendezkedő vendégek rendkívül kényelmes helyzetbe kerültek, Giroud ziccerénél újra Meretnek kellett hárítania.

A Díazt váltó Alexis Saelemaekers is óriási kedvvel lépett be, két olyan szólót is bemutatott, aminél a fél védelmet kicselezte, közülük az elsőt be is lőtte, a másodiknál Meret kellett, hogy ne legyen már közte öt (0–4).

A második szóló

Saelemaekers je vais tomber dans les pommes, là pic.twitter.com/J6aJnMRdYy — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) April 2, 2023

A nápolyiaknak ezen a meccsen a világon semmi sem akart összejönni, ellentétben a milánóiakkal (20–14 volt a lövések, 4–8 a kaput eltalálók száma, az xG 1,34–2,26 volt), így a felek Bajnokok Ligája negyeddöntőjét a piros-feketék kedvezőbb helyzetből várhatják, mint a vasárnapi rangadó előtt tették volna.

Mindkét római csapat győzött, a Lazio Monzában nyert 2–0-ra a Roma pedig a végére alaposan kihasználta, hogy az 52. perctől kezdve emberelőnyben játszott.

SERIE A

28. FORDULÓ

Bologna–Udinese 3–0 (Posch 3., Moro 12., Barrow 49.)

Monza–Lazio 0–2 (Pedro 13., Milinkovics-Szavics 56.)

Spezia–Salernitana 1–1 (Somurodov 70., ill. Caldara 43. – öngól)

Roma–Sampdoria 3–0 (Wijnaldum 57., Dybala 88. – 11-esből, El Shaarawy 94.)

Napoli–Milan 0–4 (Leao 17., 59., Díaz 25., Saelemaekers 67.)

Az élmezőny állása: 1. Napoli 71 pont (64–20), 2. Lazio 55 (44–19), 3. Milan 51 (48–36), 4. Inter 50 (47–32), 5. Roma 50 (38–26), 6. Atalanta 48 (47–32), 7. Juventus 44 (46–22)*

*A Juventustól 15 pont levonva

(Borítókép: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)