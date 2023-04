A találkozó finoman szólva sem ideális viszonyok között indult, hiszen az első félidőben az egyik leghatékonyabban szerelő maga a talaj volt – bődületes mennyiségű víz árasztotta el a pályát, hatalmasakat csúszkáltak a játékosok.

A fordulást követően a bennmaradásért küzdő vendégek kerültek előnybe Dino Besirovic találatával (0–1).

Bár a végjátékban nagyon nyomott a Kecskemét, és helyzetek sorát dolgozta ki, a remek hajráiról híres együttes ezúttal nem tudott pontot menteni, így az idényben az első hazai bajnoki vereségét szenvedte el.

Sőt, a legutóbbi hazai bajnoki zakóig egészen 2022. február 28-ig kell visszamennünk az időben, amikor a feljutásért küzdő csapatok csatáján a Vasas 1–0-ra nyert Kecskeméten.

A szünet után gyorsan szerzett góllal, a most már a Mezőkövesdet irányító „Kutya”, Kuttor Attila vezetésével...

Ferencváros–Mol Fehérvár FC

A legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerző Ferencváros nagy lendülettel kezdett a szebb napokat is megért fehérváriak ellen, Ángelo Sagal már a 2. percben nagy védésre késztette Kovács Dánielt, és a továbbiakban sem álltak le a hazaiak.

Ennek ellenére a 7. percben a Vidi szerzett vezetést, Lirim Kastrati szögletére Stopira érkezett a legjobban, és közelről védhetetlenül fejelt a kapuba (0–1).

A zöld-fehérek nem vesztettek lendületet a kapott gól után, Kristoffer Zachariassen és Adama Traoré helyzetek sorát dolgozta – és hagyta – ki, még a kapufa is kisegítette a fehérváriakat.

Hiába volt ugyanakkor brutális a hazai fölény és a 10–1-es kapura lövési mutató, a ráadásban csak a videózás mentette meg a fővárosiakat, hogy Schön Szabolcs lövésével ne kétgólos hátránnyal menjenek szünetre, hosszas videózás után megállapították, hogy Kenan Kodro már lesről késztette bravúrra Dibusz Dénest, így a kipattanó értékesítése nem számított.

A második félidőre megérkezett az özönvízszerű esőzés, illetve két új hazai játékos is a pályára, Lisztes Krisztián 15 másodperc után ziccerbe is került, de közelről a léc fölé ágyúzott.

Visszatért sérülése után Tokmac Nguen is, a fölény azonban csak nem akart góllá érni, sőt még Flores távoli lövésével a fehérváriak is veszélyeztettek.

Az 59. percben aztán csak megtört a jég, Sagal bal oldali beadására ismét Lisztes érkezett, és közelről ezúttal már a kapuba lőtt (1–1).

A korábbi ferencvárosi közönségkedvenc 17 éves fia első gólját szerezte meg az NB I-ben.

Úgy festett, a fehérvári csapat elkészült erejével, és már csak idő kérdése a második találat: a félidő derekán Sagal hagyott ki hatalmas lehetőséget, majd Tokmac is helyzetbe került, hiába.

A 70. percben aztán már fordított a Fradi, Csongvai a saját 16-osán belül veszített labdát, Traoré a középen teljesen üresen álló Liszteshez passzolt, aki a hálóba lőtt (2–1).

A második találat után pedig újra szólt a régi klasszikus, amit még az édesapjának énekelt a tábor – hiába na, bevált dolgokon felesleges változtatni!

Hanem aztán hátrányban újra erőre kaptak a fehérváriak, és bár az első lehetőséget (lesről) még elügyetlenkedték, Vécsei Bálint kimaradó lehetőségét már megbüntették a vendégek: Schön remek labdáját az ugyancsak csereként beálló Jevgen Makarenko fejelte be (2–2).

A végjátékban hiába próbálkozott a házigazda, csak egy kezezés miatt érvénytelenített Abena-gólig jutott, így mindkét csapat egy ponttal távozott.

Ifj. Lisztes szerint apukája és anyukája még nála is jobban meg lehetett hatódva

Ifjabb Lisztes Krisztián a mérkőzés után, a nevét skandáló hazai B közép előtt a találkozót közvetítő M4 Sportnak elmondta: hallotta, amikor a góljai után őt éltették a drukkerek.

„Meg is hatódtam tőle, de apu és anyu, akik mindketten ezerkilencszáz-hetvenhatban születtek, és tiszteletükre hordom ezt a mezszámot, minden bizonnyal még nálam is jobban meg voltak hatódva” – közölte.

„Az örömöm akkor lenne igazán felhőtlen, ha a három pontot is begyűjtöttük volna. Sajnálom, hogy rögtön a szünet után nem ment be az első nagy helyzetem, de ilyen a futball, ez is bennne van a játékban” – nyilatkozta. Lisztes elmondta, akkor sem lehetnének elégedett a játékukkal és a teljesítményükkel, ha nyertek volna, hiszen mindig akad olyan, amin javítani kell. Annak fényében pedig, hogy nem sikerült nyerniük, még inkább akad tennivalójuk.

„A héten éreztem, éreztették velem, hogy játéklehetőséget kapok majd, az egymás közötti játék során többször is a kezdők közé kerültem. Kicsit változott a taktikánk, beljebb játszottam, ahol több védekező feladat hárult rám, de kiváló társak mellett futballozhatok, így azért könnyebb dolgom volt” – mondta.

NB I

25. FORDULÓ

Kecskemét–Mezőkövesd 0–1 (Besirovic 51.)

Ferencváros–Mol Fehérvár FC 2–2 (Lisztes K., 59., 70., ill. Stopira 7., Makarenko 79.)

19.00: Debrecen–Vasas

Az állás: 1. Ferencváros 51 pont, 2. Kecskemét 42, 3. Paks 38, 4. Puskás Akadémia 37, 5. Debrecen 34/24 meccs, 6. Kisvárda 34, 7. Mezőkövesd 32, 8. Zalaegerszeg 30, 9. Újpest 30, 10. Mol Fehérvár FC 28, 11. Honvéd 25, 12. Vasas 19/24

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)