A fekete-sárgák korábbi trénerét a válogatott szünet alatt nevezték ki Julian Nagelsmann utódjának, miután a nagy rivális megelőzte a rekordbajnokot a tabellán – ezzel a sikerrel ismét a müncheniek nevével indul a Bundesliga rangsora.

A bajorok remek teljesítménnyel, már 4–0-ra is vezetve könnyedén nyertek, Tuchel ennek ellenére nem ünnepelte túl a sikert. Faggatták is a meccset követő sajtótájékoztatón, hogy miért nem volt ő is a diadalittas játékosok között.

Úgy gondolom, ez nem a megfelelő pillanat. Egészen eddig Julian volt az edző, én csak most érkeztem – válaszolta Tuchel az újságírók kérdésére. A német tréner azt is hozzátette, hogy talán sosem fog ilyet csinálni a Bayernnél, mert elmondása szerint örömmel marad ki ebből. – Nem volt megfelelő időpont arra, hogy magamat helyezzem a középpontba, és talán ez nem is fog eljönni. Örülök, ha a játékosaim tündökölnek, és boldog vagyok, ha a futballistáim megmutatják a bennük rejlő potenciált. És még ennél is sokkal boldogabb vagyok, amikor ünnepelhetnek a szurkolóink előtt.

A tréner hozzátette, igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy kiaknázzák a csapatban rejlő lehetőségeket, szeretne jó környezetet biztosítani, ahová mindenki szívesen jár „dolgozni”.

„Minden másból szívesen kimaradok.”

Tuchel ezzel a sikerrel amúgy Carlo Ancelottit másolta a Bayern kispadján, olyat tett, amire Pep Guardiola nem volt képes.

A remekül játszó és duplázó Thomas Müller szerint a játékosoknak kell elvinni a balhét Nagelsmann menesztése miatt. Amikor arról faggatták a lehengerlő teljesítmény után, hogy jó döntés volt-e korábbi edzőjük kirúgása, ezt felelte:

„Ha lenne is véleményem, akkor sem osztanám meg itt. Amikor egy edzőt leváltanak, az azért van, mert a játékosok nem teljesítettek megfelelően a pályán – mondta Müller, majd kitért a Dortmund legyőzésére is. – Megmutattuk, mennyire akarunk, és erre a vágyra szükségünk is van, hogy javulni tudjunk, mert erre szükségünk lesz. Sokat kell tanulnunk, számos apró területen kell még fejlődnünk.”

(Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images)