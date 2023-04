Vasárnap a Chelsea (Graham Potter) és a Leicester City (Brendan Rodgers) trénerének is megköszönték a munkáját, a múlt héten pedig a Tottenham Hotspur és Atonio Conte bontott egymással szerződést közös megegyezéssel.

Klopp 2015 óta a Vörösök vezetőedzője, Bajnokok Ligáját és bajnokságot is nyert a csapattal, de most ő is nyomás alatt van, miután jelenleg csupán a nyolcadik helyen áll a Liverpool a Premier League tabelláján, és nyolc pontra van a BL-indulást jelentő negyedik pozíciótól.

Mit mondhatnék a menesztésekről? Valószínűleg kerülgetjük a forró kását, azért ülök még itt ebben az őrült világban. Én vagyok az utolsó, aki állva maradt

– mondta a keddi, Chelsea elleni bajnokit megelőzően a német szakember.

„Sem ellenfelünk, sem mi nem vagyunk azon a helyen, amelyre vártak bennünket. Nagyon tisztelem Pottert és Rodgerst, remek emberek és fantasztikus edzők. De a dolgok néha rosszul sülnek el. Ez együtt jár az edzősködéssel, ezt el kell fogadni. A múlt héten Conte, aztán Nagelsmann, most pedig ez a kettő. Most jön a szezon döntő szakasza, és sokan félnek, hogy talán nem érik el a céljaikat” – fogalmazott.

Julian Nagelsmannt a válogatott szünet alatt menesztették a Bayern Münchentől teljesen váratlanul.

A mostani Premier League-idényben rekordot jelentő 12 vezetőedzőtől váltak meg idő előtt, Klopp szerint ez a szám borzasztó.

Persze teljesen jogosan vannak elvárások, és ha nem felelsz meg ezeknek, akkor vállalnod kell a következményeket

– tette hozzá.

A saját jövőjével kapcsolatban azt mondta: a Liverpoolnak okos tulajdonosai vannak, ezzel együtt nem szeretne csak az elmúlt évek sikereiből megélni.

Szeretnék teljesíteni, nem egy talizmán vagyok, vagy egy festmény a falon. Persze tudom, hogy részben azért vagyok még itt, ami az elmúlt években történt, de nem szeretnék ezzel takarózni. Csalódott vagyok az idei teljesítményünk miatt, de ilyen előfordul, és meg kell találnunk a kiutat ebből a helyzetből

– mondta Jürgen Klopp. A Chelsea–Liverpool bajnoki mérkőzést kedden este rendezik a Stamford Bridge-n.

(Borítókép: Getty Images)