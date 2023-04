Lothar Matthäus szerint a magyar válogatott először a nagy csapatok, majd a kicsik ellen is bizonyított, így komoly önbizalommal készülhet az Európa-bajnoki selejtezőkre. A 62 éves világ- és Európa-bajnok klasszis, a Bayern München legendája és a magyar válogatott egykori kapitánya a Network4-csoportnak adott exkluzív interjút, amelyben Julian Nagelsmann menesztéséről és Magyarországhoz kötődő viszonyáról is beszélt.

Julian Nagelsmannt hirtelen és sokakat váratlanul érintően menesztették a Bayern éléről, azóta a bajorok az utódját is megtalálták Thomas Tuchel személyében, aki rögtön egy komoly győzelemmel debütált: a müncheniek 4–2-re legyőzték a Dortmundot, és ezzel a tabella élére álltak.

A döntést értem, az időzítését viszont nem annyira. Kicsit értetlenül hallgattam az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat Herbert Hainer elnöktől, Oliver Kahn vezérigazgatótól, Hasan Salihamidzic sportigazgatótól, de még Uli Hoenesstől is, akik az elmúlt két hónapban többször is kiálltak Nagelsmann mellett. Aztán eltelt egy hét, és ezek a kijelentések egyik pillanatról a másikra jelentőségüket vesztették, mivel a Leverkusen elleni vereség után kirúgták az edzőt

– mondta a Bayern egykori kiválósága.

„Hosszú távú projektről volt szó, öt évre szóló szerződése volt, és 10 napja még semmi baj nem volt vele… No de hát ez a Bayern München, itt mindig nagyok az elvárások, folyamatos a nyomás, és azért van néhány konkrét oka is Nagelsmann menesztésének:

a bajnoki szereplés, az, hogy nem tudott fiatalokat beépíteni a csapatba, emellett bizonyos játékosokkal – nem az egész öltözővel, hanem egyes futballistákkal – nem találta meg a közös hangot, például Thomas Müllerrel vagy Manuel Neuerrel.

Utóbbival a kapusedzőváltás miatt különbözött össze, Müller pedig úgy érezte, hogy túl sokszor ült a kispadon. De nem volt felhőtlen a viszonya Sanéval és Gnabryval sem, folyamatosan változtatott a játékrendszeren, és persze egy idő után az eredmények sem voltak megfelelők. Ilyen szempontból tehát érthető volt a döntés, főleg annak fényében, hogy Thomas Tuchel éppen szabad volt” – magyarázta a döntés okait Matthäus.

Szerinte az is probléma volt Nagelsmann-nal, hogy nem tudta stabilizálni a csapat játékát, sok volt a hullámvölgy, okkal gondolták hát a klub vezetői, hogy Tuchel többet is ki tud hozni a játékosokból. „Ne feledjük, hogy az elmúlt két évben a klub többet költött új játékosokra, mint korábban bármikor, van vagy 20 válogatott futballistája. Minőségileg tehát minden bizonnyal az övék a legerősebb keret, de most már ennek a csapatnak a karakterét is meg kell mutatni, azt, ami korábban jellemző volt a Bayernre, hogy a nehéz helyzetekben összetartanak, mint egy jó családban. Az elmúlt két évben, amióta Uli Hoeness és Karl-Heinz Rummenigge hivatalosan nincs ott a klubnál, én ezt a legendás atmoszférát hiányolom. Nagyon bízom benne, hogy ez a hangulat visszatérhet, de ehhez nemcsak a játékosoknak, hanem a vezetőknek is jobban össze kell tartaniuk” – tette hozzá Matthäus.

A magyar válogatott egykori kapitányát Magyarországról is kérdezték, s mint mondta, nem vendégsébe jön ide.

Magyarország az én országom is, még mindig a második hazámnak tekintem! Tizenhét évig éltem ott, két éve ugyan Münchenbe költöztem, de szinte minden hónapban autóba ülök, és Budapestre vezetek, ahol még megvan a lakásom is. A következő tervezett utam május 31-én lesz, amikor az Európa-liga döntőjét rendezik a magyar fővárosban

– nyilatkozta a világsztár. A mostanában tévékommentátorként dolgozó Matthäus értékelte a válogatott esélyeit is.

„Én a magyar csapatnak mindig a legjobbakat kívánom. A Nemzetek Ligájában is jobban örülnék annak, ha a hollandiai négyes döntőben nem az olaszok, hanem a magyarok lennének ott, de sajnos az utolsó meccset elveszítették hazai pályán. Viszont négy pontot szereztek a németek, hatot pedig az angolok ellen. A nagyobb csapatok ellen tehát megmutatták, mit tudnak, de a gyengébbek ellen is ugyanilyen koncentrációval kell játszaniuk. Pár napja ezt megtették Bulgária ellen, sima 3–0 lett a vége. Ezzel a fantasztikus szurkolótáborral és ezzel a csodálatos stadionnal bármi lehetséges, és az ilyen győzelmek persze komoly önbizalmat is adnak. Amelyik csapat Angliában 4–0-ra tud nyerni, nem is kérdés, ott lehet az Európa-bajnokságon is.

Nagyon drukkolok a szurkolóknak és a magyar válogatottnak is, hogy jövőre itt, Németországban találkozzunk az egyik Eb-meccsen”

– zárta gondolatait Lothar Matthäus.

(Borítókép: Lothar Matthäus 2023. április 1-jén. Fotó: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images)