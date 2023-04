Úgy ért véget, hogy el sem kezdődött a Potter-mágia

Graham Pottert 2022 szeptemberében, Thomas Tuchel viharos menesztése után bízták meg a szakmai munkával a Stamford Bridge-en. Sokan kétkedve fogadták a döntést, hiszen soha nem dolgozott még topcsapatnál, ám korábbi munkáinak, leginkább a Brighton felemelkedésében játszott főszerepének köszönhetően az egyik legjobb fiatal angol edzőnek tartották számon. És mivel a nyári szünetet követően nehéz a legmagasabb polcról előkapni egy topszakembert, ő tűnt a legjobb megoldásnak.

A félelmek azonban beigazolódtak, túl nagy ugrás volt neki a Chelsea kispadja. Fél év alatt legalábbis nemhogy csodát tenni nem tudott, egyre csak lejjebb csúsztak a londoniak a Premier League tabelláján, az FA Kupából és a Ligakupából pedig hamar búcsúztak. Ezt ellensúlyozandó, a Bajnokok Ligájában viszont bejutottak a negyeddöntőbe, a legjobb 16 között ráadásul azt a Dortmundot búcsúztatták, amely a párharc első meccsét 1–0-ra megnyerte, majd a visszavágón 2–0-ra kikapott. Pedig az angol fővárosba a legjobb formában lévő topligás alakulatként érkezett, minden sorozatot figyelembe véve tíz győztes meccs állt akkor a háta mögött.

Ez viszont a jelek szerint kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Potter megtartsa az állását. A szakember a vasárnap délelőtti edzést még felügyelte, délután azonban visszahívták, és közölték vele, hogy nincs tovább.

Összesen 31 mérkőzésen irányította a Kékeket, akikkel 12 győzelem mellett 8 döntetlen és 11 vereség volt a mérlege, mielőtt elküldték.

Sokáig egyébként a gyenge eredmények ellenére azzal magyarázták a bizalmat felé, hogy egyrészt a Chelsea egy szemmel is jól látható összeget fizetett érte és stábjáért a Brightonnak – nagyjából 21 millió fontot –, és mivel ötéves szerződést írtak alá velük, a kirúgásuk kb. 70 milliójába fájt volna az egyesületnek… Végül közös megegyezéssel távozott a 47 éves szakember, ráadásul angol úriember módjára nem kezdett el hőbörögni. Érezhette, hogy valamilyen szinten ő is felelős a kialakult helyzetért, ennek csupán töredékét, sajtóhírek szerint részletekben 10 milliót kell majd neki fizetnie az egyesületnek.

Amelynek amerikai tulajdonosa, Todd Boehly most is kitartott volna mellette, ám a vezetőség többi tagja, élen Christopher Vivell technikai vezetővel, változást akart…

Hogyan tovább?

Az időzítés talán furcsa, hiszen bár az Aston Villa 2–0-ra győzött szombaton a Stamford Bridge-en, a játék képe alapján a Chelsea gólokkal nyerhette volna a találkozót, ebben a szezonban azonban hadilábon áll a gólszerzéssel. Vivell és társai azonban teljesen más hátsó szándékkal fúrták meg Pottert:

az egyik legtehetségesebbnek tartott fiatal menedzser, Julian Nagelsmann ugyanis a Bayerntől való váratlan kirúgását követően szabad prédává vált.

Vivell éveken keresztül dolgozott vele az RB Leipzignél, mint játékosmegfigyelő, nagyszerű volt az összhang közöttük, így egyértelműen ő lett az első számú célpont a kispadra.

Csakhogy a 35 éves menedzser kijelentette, hogy annyira derült égből villámcsapásként érte őt a müncheniektől való menesztés, hogy a nyárig nem akar újabb munkát vállalni. Márpedig ha a Chelsea szeretné megmenteni a szezonját, akkor azt a BL-ben próbálhatja meg, ahol nem kisebb feladat, mint a címvédő Real Madrid vár rá a legjobb nyolc között… A múlt alapján mondjuk éppenséggel bizakodhatnak is a „kékek”, hiszen az első Bajnokok Ligája-győzelmüket a 2012 márciusában menesztett André Villas-Boas helyére kerülő korábbi klublegenda, Roberto Di Matteo irányításával érték el, a másodikat pedig Thomas Tuchellel, aki 2021 januárjában ült egy más ikon, Frank Lampard helyére…

Sőt, Tuchel első meccsén 0–0-t játszottak a londoniak az első bajnokijukon – akárcsak tegnap este a Chelsea a Liverpool ellen, immáron az ideiglenes edző, Bruno Saltor irányításával. Ami alapesetben nem biztos, hogy rossz eredmény, de a „vörösök” idei teljesítményét, valamint a mérkőzés képét tekintve – ahol Kai Havertzék nagyjából öt ziccert és minimum ugyanennyi nagyobb lehetőséget dolgoztak, majd hagytak ki – sokkal inkább veszített két pontot a csapat, mintsem egyet nyert volna…

Hosszú távon persze nagy meglepetést jelentene, ha a korábbi spanyol jobbhátvéd lenne a végső megoldás, ám a jól értesült brit sportmédia nem tartja kizártnak, hogy a nyárig vele, esetleg az egyesület U18-as csapatának mesterével, Ed Branddel húzza ki a szezont. Ha azonban elmarad a csoda és neves edző után néz a klub, Nagelsmann mellett Mauricio Pochettino és Luis Enrique neve merült fel már most opcióként a sportsajtóban. A vadabb találgatások José Mourinho esetleges harmadik szerepvállalását is rebesgetik, de volt olyan portál, amelyik az Atlécio Madridot elképzelhetően 12 (!) szezon után nyáron elhagyó Diego Simeonét vizionálja a következő Chelsea-menedzserként.

Hogy végül ki lesz a befutó, az egyelőre a jövő zenéje, mindenesetre bár a Potter-mágia nem működött, a csapat játékát elnézve teljesen kiszámíthatatlan, hogy mit várhatunk a Kékektől a szezon hajrájában. Ha a Tűz Serlegét nem is emelhetik magasba az idény végén, a mutatott játékuk alapján a Bajnokok Ligája-trófeára még akkor is lehet esélyük, ha a nehezebb ágra kerültek. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a kialakított temérdek helyzetből gólokat szerezzenek. Ebben ugyanis a kispadok elől, a technikai zónából bárki is kapja meg a vezénylőpálcát, nem fog tudni segíteni…

Premier League:

a 8. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Chelsea–Liverpool 0–0

a 7. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Bournemouth–Brighton 0–2 (0–1)

Leeds United–Nottingham Forest 2–1 (2–1)

Leicester City–Aston Villa 1–2 (1–1)