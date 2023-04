Már a vasárnapi, Wolverhampton elleni meccsen a Chelsea klublegendája, Frank Lampard ülhet a londoniak kispadján. A 44 éves szakember kedden este már ott volt a Stamford Bridge stadionban, és a helyszínről nézte, ahogyan gól nélküli döntetlent játszik a Chelsea Liverpoollal. Mindez kevesebb, mint 48 órával azután történt, hogy a Chelsea menesztette Graham Potter vezetőedzőt. Lampardot egyfajta tűzoltásként szeretné megszerezni a klub, a szerződése az idény végéig tartana, közben a Chelsea folyamatosan keresi a lehetséges utódot – írja a Skysports.

Lampard legutóbb az Everton csapatát irányította, ahonnan januárban rúgták ki, kevesebb mint egy év közös munkát követően. A Chelsea vezetőedzőjeként is ismerhetjük őt, 2019-től közel két éven át irányította a csapatot, végül 2021 elején menesztették. Akkor is nehéz helyzetben vette át az együttest: átigazolási embargó volt érvényben a klubra, nem tudott játékosokat szerződtetni. Ennek ellenére FA-kupa döntőt játszott a csapattal, és BL-szereplést érő helyezést ért el a bajnokságban is.

A Skysports információi szerint a Chelsea kiszemeltjei hosszú távon Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Ruben Amorim, Oliver Glasner és Luciano Spalletti. Ezekkel a szakemberekkel tárgyal is a csapat.