A labdarúgó spanyol Király Kupa szerda esti elődöntőjének visszavágója emlékezetes fejezet lett a Real Madrid és a Barcelona amúgy is tartalmas történetében: a katalánok 61 év után vesztettek ugyanis párharcot a fővárosiakkal szemben úgy, hogy az első mérkőzést idegenben megnyerték. Az est főszereplője a triplázó Karim Benzema mellett a káprázatosan futballozó és meglehetősen szabadszájú Vinícius volt.

A brazil balszélső nagyon élt a találkozón, a negyedik madridi gól előtt pedig varázsolt, olyan jobb-bal kombinációt mutatott be, amire Muhammad Ali is büszke lehetett volna, csak ő ököllel csinálta ugyanezt a ringben, amit Vinícius lábbal a futballpályán.

GOAL | Barcelona 0-4 Real Madrid | Karim Benzema x3pic.twitter.com/dQSNyXs3Id — VAR Tático (@vartatico) April 5, 2023

Utána persze nagy volt a madridi öröm, mígnem a barcelonaiak válogatott támadója, Ferrán Torres oda nem ment az egymást ölelgető vendégjátékosokhoz, és valamit mondott Viníciusnak.

A végig nagy kedvvel játszó, a barcelonai védőknek a mérkőzésen állandó fejfájást jelentő brazilnak sem kellett több, azonnal visszaszólt a Barca játékosának, amit könnyen le lehetett olvasni a szájáról: „Cállate, que eres malísimo!”

Ami magyarul annyit tesz: „Kussoljál, borzalmasan gyenge vagy!”

A jelenetet a Twitteren publikáló Real Madrid-drukker még hozzá is tette: „Ezt eddig is tudtuk…”

🤣 Vinicius Junior diciéndole a Ferrán lo que todos sabemos:



“CÁLLATE QUE ERES MALÍSIMO”



VINICIUS ES MI PADRE pic.twitter.com/6T4f6a1lDN — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) April 5, 2023

Mindez csak folytatása volt már az első félidőben elkezdődött csipkelődésnek, ami Vinícius és Gavi összezördülésével vette kezdetét, majd Vinícius és Araujo külön párviadala következett, és sárga lapokban csúcsosodott ki.

Federico Valverde, a Madrid uruguayi játékosa finoman oda is szúrt Viníciusnak a mérkőzés utáni nyilatkozatában: „Egy kicsit többet kellene gondolkoznunk. Nemcsak a Barcelona játékosainak, hanem nekünk is. Ez is hozzátartozik a futballhoz. Ahelyett, hogy örülnénk a jó játéknak és a győzelemnek, összeszólalkozunk velük. Ez nem jó…”

Az viszont egyértelműen örömteli, és nekünk, magyaroknak büszkeségre okot adó tény, hogy kiderült: Karim Benzema előtt Puskás Ferenc volt az utolsó Real Madrid-játékos, aki mesterhármast rúgott a Nou Campban.

Puskás az egyetlen játékos a két klub közös történelmében, aki Madridban és Barcelonában is mesterhármast tudott szerezni. A Real Madrid 1963. január 27-én a spanyol bajnokság 17. fordulójában 5–1-es vereséget mért a Barcelonára a Nou Campban, Puskás három gólt szerzett, valamint betalált még Di Stéfano és Gento. Néhány hónappal később, a Bernabéuban a Real Madrid 4–0-ra verte a Barcelonát, Puskás ismét triplázott, Di Stéfano egyet vállalt.