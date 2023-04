A Deadpool-filmekből is ismert Ryan Reynolds résztulajdonában álló, az angol ötödosztályban a feljutásért küzdő Wrexham év elején jelentette be, hogy reaktiválja a 40 esztendős, múlt nyáron visszavonult Ben Fostert. A kapusnak télen még az élvonalból is akadtak ajánlatai, ám ő a Tottenhamnek és a Newcastle Unitednak is nemet mondott, a Wrexham-drukkerek pedig eddigi teljesítménye alapján ezt nem is csodálják. Az első két meccse hiába sikerült jól, hétvégén, a Halifax Town elleni vereség alkalmával két potyát is a nyakába varrt a publikum...