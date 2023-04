BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Benfica (portugál) – Inter (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol) – Bayern München (német) (Tv: M4 Sport)

SZERDÁN

21.00: Milan (olasz) – Napoli (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Real Madrid (spanyol) – Chelsea (angol) (Tv: M4 Sport)

8. Inter (olasz): 43 pont

A keret értéke: 534,45 millió euró

A milánói együttes a Porto hazai legyőzése óta óriási gödörbe került, az azóta lejátszott nyolc mérkőzésből csupán egyet, a Lecce elleni bajnokit nyerte meg. A portugáliai 0–0 a továbbjutáshoz elegendőnek bizonyult, viszont itt azért szerencséje is volt a fekete-kék együttesnek.

A gárda egy hónappal ezelőtt még a második volt a Serie A-ban, most már a BL-indulást érő helyekről is lecsúszott, és csak az ötödik, miközben két kulcsjátékosa, Milan Skriniar és Hakan Calhanoglu is sérüléssekkel bajlódik.

Az idényben a 80 millió euróra taksált Lautaro Martínez viszi a hátán a csapatot, a világbajnok argentin támadó 17 gólnál és 7 gólpassznál jár, de az előző hetek formája alapján Romelu Lukakuban is bizakodhatnak a szurkolók.

7. Benfica (portugál): 46 pont

A keret értéke: 313 millió euró

A lisszaboni együttesről a minap hosszabb cikket közöltünk, kiemelve, hogy hiába távozott több mint negyedmilliárd eurónyi érték a gárdától, így is a bajnoki cím első számú várományosa (a Porto elleni vereség ellenére), és egymást követő második évben jutott BL-negyeddöntőbe.

Ráadásul közel sem biztos, hogy itt lesz az 1961-es és 1962-es győztes számára a végállomás, hiszen az ellenfél a háromszoros BEK/BL-győztes Inter, amelyet egyedüliként a portugálok meg tudtak előzni az erősorrendünkben. Tehát egyrészt biztos, hogy erősorrendünk két leggyengébb együtteséből az egyik bejut a négy közé, másrészt a Benficának ennél jobb esélye aligha kínálkozhatott volna menetelése megnyújtására.

Az együttesből a 21 évesen berobbanó Goncalo Ramos (25 gól, 11 gólpassz), Joao Mário (23 + 12), David Neres (12 + 12) és Rafa (12 + 9) is 20 kanadai pont felett termelt már, és nem szabad elfeledkezni az öt gólja mellett 13 asszisztnál járó balhátvédről, Alejandro Grimaldóról sem.

6. Chelsea (angol): 47 pont

A keret értéke: 1,02 milliárd euró

És íme, a lista legmegfoghatatlanabb csapata. Kizárólag a keretet nézve a világon sem sokan versenyezhetnének a Chelsea-vel, de gyorsan jegyezzük meg, hogy hiába a szép magas szumma, ez a riválisoknál sokkal bővebb keret miatt csalóka, mert a játékosok átlagértékét tekintve csak a negyedik a londoni csapat.

És mi a legnagyobb pech? Hogy mindhárom jobban álló rivális az ágán van…

Míg a Benficánál örülhettek a sorsolásnak, a Chelsea-nél aligha, hiszen két bombaerős gárdát kellene kiejteni csak a döntőig tartó úton.

Rögvest itt van a Real Madrid, amellyel harmadszor fut össze egymás után a kieséses szakaszban, 2021-ben a spanyolországi 1–1 után otthon 2–0-ra nyert az angol csapat, amely végül a Manchester Cityt legyőzve másodszor is BL-győztes lett. Tavaly a negyeddöntőben drámai csatában, hosszabbításban örülhetett a Real, amely aztán a Manchester Cityt és a Liverpoolt legyőzve BL-győztes lett. Tegyük fel a pénzünket a továbbjutóra?

Az Internél említettük a formát, nos, azzal a Chelsea sem büszkélkedhet. Az Aston Villa elleni vereség már egyenesen Graham Potter vezetőedzői állásába került, de utódjával, Frank Lamparddal is kikapott az együttes, amely csak a 11. helyen áll a Premier League-ben.

Mivel a Ligakupából és az FA-kupából a Manchester City már kiejtette az együttest, egyedül a BL maradt mentsvárnak, ezért és a keretben lévő labdarúgók minősége miatt azért dőreség lenne leírni a „kékeket”. Nem véletlen azonban, hogy a szerkesztőségi voksokat összegezve a Chelsea mellett szerepelt a legtöbb nyolcadik hely…

5. Milan (olasz): 64 pont

A keret értéke: 547,25 millió euró

Ebből egy a hét végső sikerével ranglistamásodik Milannak is jutott, viszont egy dobogós helyezése is volt a gárdának, a Napoli idegenbeli lemészárlása után.

A következő forduló azért visszaállította a dolgokat az idényben megszokott rendjükbe, a Milan hiába dolgozott ki két meccsre elég helyzetet (23-ig jutott), egy érvényes gólt sem tudott szerezni – bár Olivier Giroud kezezése azért minimum kérdéses volt.

A 36 éves csatár 12 góljával így is vezeti a házi rangsort, emellett volt már hat gólpassza is, a kanadai pontokat illetően viszont így is a Napoli ellen remeklő Rafael Leao (11 + 10) viszi a prímet.

4. Napoli (olasz): 158 pont

A keret értéke: 629 millió euró

A „kékek” viszont gyorsan visszataláltak a győztes ösvényre, a Lecce megverése után kilenc fordulóval a vége előtt 16 pont az együttes előnye a Lazióval szemben, nem az a kérdés, hogy meglesz-e a harmadik bajnoki arany, hanem hogy mikor lesz hivatalos ennek a ténye.

Ami viszont aggodalomra adhat okot, hogy combsérülés miatt az elmúlt hetekben nem játszott az idényben 29 tétmeccsen 25-ször eredményes Victor Osimhen, a 100 millió eurós csatár nélkül pedig azért látványosan visszafogottabb a csapat szereplése.

Igaz, amíg ott van Hvicsa Hvarachelia, egy fokkal könnyebb a helyzet, a szerényen csak Kvaradonának becézett grúz szélső 11,5 millió euróért érkezett a nyáron a Dinamo Batumitól, a 32 meccsen összehozott 14 gól és 16 gólpassz után viszont már 85 millióra értékelik.

Érdekesség, hogy bár legutóbb a Milan nagyon nyert Nápolyban, ezzel sorozatban harmadszor verte meg idegenben riválisát, ugyanezt a szériát fordítva is felírhatjuk:

a két együttes legutóbbi hat találkozását egyaránt az aktuális vendégcsapat nyerte meg!

A Milan és a Napoli ugyan egymást követi a sorrendünkben, de borzasztóan nagy differenciával, látszik, hogy az alsó ágon toronymagasan Diego Armando Maradona „utódjait” tartjuk a legjobbnak (az első fináléjára készülhetne a gárda!), és nagyjából az egyetlen csapatnak, amely beleszólhat a felső ág nagyágyúinak küzdelmébe.

3. Real Madrid (spanyol): 175 pont

A keret értéke: 860,5 millió euró

Merthogy a címvédő és 13 sikerével toronymagasan első királyi gárda csak a dobogó legalsó fokára fért fel!

A spanyol együttes felemás időszakon van túl, kikapott ugyan háromszor is rövid idő alatt a Barcelonától, de a Király Kupa visszavágójában a Camp Nouban mutatott be a Milanhoz hasonló vérengzést (0–4), amivel döntőbe jutott az együttes.

Cserébe a hétvégén kikapott a hajrában fordító Villarrealtól, míg a gránátvörös-kékek a Gironával játszottak döntetlent. Tíz körrel a vége előtt már 13 pont a két csapat közötti differencia, tehát a bajnoki címvédésnek lassan búcsút inthetnek a fővárosiak.

Ennél is érzékenyebb téma, hogy az elmúlt napokat az amúgy szenzációs idényt futó és mezőnymunkája mellett már 12-szer eredményes Fede Valverde balhéjáról szóltak a hírek. Az uruguayi egy sérelmét a parkolóban rendezte a Villarreal futballistájával szemben. Az okokról és következményekről itt írtunk – Álex Baena mindenesetre tagadta, hogy azokat a rendkívül ellenszenves dolgokat mondta volna a Real játékosának, amiket neki tulajdonítottak.

Amibe viszont mindenképpen kapaszkodhatnak a blancók, hogy az idényben Karim Benzema remeklése nélkül is egészen jól meneteltek, és az aranylabdás francia néhány nap leforgása alatt a Valladolidnak és a Barcelonának is hármat rámolt be. A Liverpool elleni nyolcaddöntőben ugyancsak háromszor volt eredményes, hirtelen pedig már 25 gólnál jár az idényben.

A BL kieséses szakaszában más sem hiányzik az ellenfeleknek, mint egy bomba formában játszó Benzema…

2. Bayern München (német): 190 pont

A keret értéke: 979,7 millió euró

A három évvel ezelőtti győztes németek elmúlt hetei sem voltak éppen göröngymentesek, hiszen a válogatott szünet előtt elbukták az első helyüket a bajnokságban, majd leváltották vezetőedzőjüket, Julian Nagelsmannt, és utódjául kinevezték Thomas Tuchelt.

Vele rögvest megnyerték a Dortmund elleni rangadót, így visszavették a vezetést, de a kupában meglepetésre búcsúztak Sallai Roland Freiburgja ellen.

Egy trófea tehát biztosan kiesik, de a másik kettőre még egészen jó esély kínálkozik. Otthon sorozatban a 11. aranyérem jöhet, de a BL-menetelés az igazán impresszív.

A Bayern München ugyanis ebben az idényben játszott a BL-ben a cseh Viktoria Plzen mellett az Interrel, a Barcelonával és a PSG-vel, és mind a nyolc meccsét megnyerte!

A nyolcaddöntőben az akkor a rangsorunkban holtversenyben elsőt ejtette ki az eddig hatszoros BEK/BL-győztes bajor klub, és most sem lesz könnyebb a dolga…

1. Manchester City (angol): 212 pont

A keret értéke: 1,05 milliárd euró

Hiszen az akkor holtversenyben első angol bajnokot kapta a negyeddöntőben, a manchesteriek pedig ezúttal látható fölénnyel végeztek rangsorunk élén, köszönhetően hét első pozíciójuknak – a Real négy listán lett első, a Bayern és a Napoli hármon-hármon.

Az együttesnek valahogy eddig nem sikerült átlépnie az árnyékát: a manchesteriek 2016-ban egy öngóllal maradtak alul az elődöntőben, kétszer az idegenbeli találatokkal jártak pórul a negyeddöntőben, majd óriási meglepetésre buktak a Real kiejtése után a Lyon elleni egymeccses párharcban. A 2021-es fináléba már eljutott a City, de az esélytelenebbnek tartott Chelsea megtréfálta a manchesterieket, akik tavaly az agyonnyert elődöntő visszavágójának 90. percében még kettővel vezettek a Real Madriddal szemben, hogy aztán ráadásban bukják el a fináléba jutást…

Erling Haaland érkeztével ugyanakkor megjött az utolsó puzzle-darab a gépezetbe, és az eddig is remek játék kapott egy olyan befejezőt, akivel talán most már tényleg összejöhet a várt siker. A számok eddig mindenesetre lenyűgözők:

az időközben 170 milliós piaci értékével Kylian Mbappé (180) mögött második norvég csatár 38 manchesteri mérkőzésén 44 gólt és öt gólpasszt jegyzett.

A bajnoki versenyfutásban a várakozáson felüli idényt futó Arsenal a Liverpool elleni botlásával visszaengedte a harcba a legutóbbi hat idényből ötödik aranyukért küzdő manchesterieket, akik a BL-ben sem lassítanak. Veretlenül húzták be a Dortmund, Sevilla, Köbenhavn-féle G csoportot, majd a nyolcaddöntőben a lipcsei 1–1 után 7–0-ra kiütötték Szoboszlai Dominikékat Angliában – Haaland egymaga ötször volt eredményes. Ezzel gyakorlatilag eldöntötte a gólkirályi cím sorsát, hiszen így már tíznél jár, a még versenyben lévő játékosok közül Vinícius Júnior és Joao Mário hattal követik őt.

A világbajnokság óta Jack Grealish is „megérkezett”, azóta négy gól és kilenc gólpassz a mérlege, ott van a világbajnok argentin cseretámadó, Julián Álvarez (14 + 4), az angol futball jövője, Phil Foden (13 + 6), a rendkívül alulértékelt Rijad Mahrez (12 + 8), és nagyon nem utolsósorban a világ talán legjobb irányítója, a hét találat mellett már 24 gólpassznál járó Kevin De Bruyne.

Nagyon nehéz látni, hogy ezt a gépezetet kordában lehet tartani, de talán pont egy Bayern Münchenhez hasonló masszív CSAPAT lehet erre képes.

És akkor térjünk még egy kicsit vissza a Bayernhez: ahhoz, hogy a müncheniek hetedszer is feljussanak a csúcsra, a következő menetrendet kell teljesíteni tehát: Barcelona, Inter, PSG, Manchester City, Chelsea/Real Madrid és a leendő finalista a túloldalról. Ennél azért láttunk már egyszerűbb feladatokat…

Ez egyben azt is jelenti, hogy a két leggyengébbnek tartott csapat közül egy fixen lesz a négy között, a két legerősebből egy viszont biztosan nem!

Ez lenne tehát az Index szerkesztőségének összesített végső erősorrendje, most önön a sor, szavazzon!

(Borítókép: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)