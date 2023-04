Döbbenetes a City manchesteri BL-szériája

A Bayern München sikerrel az „égszínkékek” a legutóbbi 25 hazai BL-meccsükből a 23.-at nyerték meg két döntetlen mellett, ami nem meglepő módon angol rekord. A Premier League bajnokának a gólkülönbsége is brutális ezeken a mérkőzéseken: 81 lőtt találat mellett csak 19-et kapott!

25 - With a win against Bayern Munich last night, Manchester City are now unbeaten in 25 home games in the UEFA Champions League (W23 D2), an outright record for an English club. Their goal difference over this period is +62 (F81, A19). Stronghold. pic.twitter.com/XrT3KVtwyX — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2023

Erling Haaland megdöntötte egyéni csúcsát

A norvég csatár a 11. találatát jegyezte a BL-idényben, ezzel megjavította saját legjobb teljesítményét, a 2020–2021-es kiírásban tízig jutott. Akkor azzal is gólkirály lett, most egyelőre csak masszívan vezeti a rangsort – az aktív játékosok közül senki sem szerzett hatnál többet.

Összességében is elképesztő mutatókkal bír: a Salzburg, a Dortmund és a Manchester City színeiben eddig 26 BL-meccsen lépett pályára, ezeken 34 gólt szerzett…

A BL-idény legjobb góllövői

11 – Erling Haaland (Manchester City)

8 – Mohamed Szalah (Liverpool)

7 – Kylian Mbappé (PSG)

6 – Vinícius Júnior (Real Madrid), Joao Mário (Benfica)

5 – Robert Lewandowski (Barcelona), Mehdi Taremi (Porto), Rafa Silva (Benfica)

félkövérrel a még versenyben lévő játékosokat jelöltük

A legkevesebb BL-meccs az első 34 találatig

26 – Erling Haaland

39 – Ruud van Nistelrooy

54 – Lionel Messi, Kylian Mbappé

55 – Filippo Inzaghi, Robert Lewandowski

56 – Neymar

58 – Edinson Cavani

59 – Karim Benzema

Nyolc éve nem volt ilyen

A Bayern München legutóbb 2015 májusában kapott ki egy egyenes kieséses BL-meccsen legalább három góllal, akkor a Barcelona az elődöntőben a 77. percig 0–0-ra álltak a felek, amikor is Lionel Messi rövid idő alatt kétszer is betalált, majd Neymar állította be a 3–0-s végeredményt a Camp Nouban.

A visszavágón a korai német vezetésre a brazil támadó duplája érkezett, és bár Lewandowski és Thomas Müller találatával a Bayern 3–2-re nyert, így is a katalánok jutottak a fináléba, amit aztán 3–1-re meg is nyertek a Juventus ellen.

A 2018–2019-es idény óta nem voltak ilyen fordítások – akkor viszont mindkettőre volt példa

A Manchester City és az Inter is fél lábbal már az elődöntőben érezheti magát, hiszen nem nagyon volt arra példa, hogy egy csapat idegenbeli 3–0-s vagy hazai 2–0-s vereséget követően továbbjusson.

A 2018–2019-es idényben viszont mindkettő összejött, a Liverpool a barcelonai 3–0 után 4–0-ra győzött, a Manchester United pedig a PSG elleni 0–2 után Párizsban 3–1-re (akkor még számított az idegenben szerzett gólok száma).

- Previous Champions League comebacks after tonight's results in 1st leg



3-0 away defeat: 1 out of 9 (Liverpool vs Barcelona in 2018/19)



2-0 home defeat: 1 out of 22 (Man United vs PSG in 2018/19)#UCL #SLBINT #MCIFCB — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 11, 2023

Megszakadt a Bayern remek sorozata

A müncheniek ebben az idényben a cseh Viktoria Plzen mellett a Barcelonával, az Interrel és a PSG-vel is találkoztak, mégis mind a nyolc meccsüket megnyerték – igaz, még Julian Nagelsmann irányítása mellett. Thomas Tuchellel az első fellépésükön rögvest nagy pofonba futottak bele.

Guardiolának fekszenek a németek

Nem ez volt az első nagy sikere a katalán trénernek a BL-ben német csapat ellen, hiszen nyert a Mönchengladbach ellen 4–0-ra, a Schalke ellen 7–0-ra, az RB Leipzig ellen 6–3-ra és 7–0-ra a City trénereként, a Barcelonával 4–0-ra verte a mostani riválist, ahogyan a Stuttgartot is, a Leverkusent pedig 7–1-re. A hazai 12 meccséből 12-t nyert meg német csapatokkal szemben.

Como DT del City, Guardiola le ha metido 4-0 al Gladbach, 7-0 al Schalke, 6-3 y 7-0 al Leipzig y 3-0 al Bayern. Estando en el Barcelona le hizo un 4-0 al Bayern, otro 4-0 al Stuttgart y un 7-1 al Leverkusen.



Pleno de victorias en casa (12 de 12) contra rivales alemanes en UCL. pic.twitter.com/jhJCI1Kv6A — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 11, 2023

Haalandhoz hasonlóra még egy PL-játékos sem volt képes

Még egy kis Haaland: a 39. manchesteri tétmérkőzésén a 45. gólját szerezte meg a norvég csatár. Korábban egy Premier League-játékos sem jutott el eddig a mennyiségig egy idényen belül, és még van bő egy hónap javítani. A bajnokságból még kilenc meccse van a csapatnak, a Ligakupában elődöntős a gárda, és még a BL-ben is kinézhetnek további találkozók.

Az eddigi rekordot Mohamed Szalah és Ruud van Nistelrooy tartotta közösen, előbbi 52, utóbbi 53 összecsapáson jutott el 44 gólig, Cristiano Ronaldo 49 fellépésen szerzett 42 gólt anno, Harry Kane és Andy Cole pedig 48 és 45 meccsen 41-et.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő

1. mérkőzés

Manchester City – Bayern München 3–0 (1–0)

gólszerző: Rodri (27.), B. Silva (70.), Haaland (76.)

Benfica–Inter 0–2 (0–0 )

gólszerző: Barella (51.), Lukaku (83., 11-esből)

