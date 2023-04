Juan Polcan példája azt az örök igazságot támasztja alá, hogy a kitartás előbb-utóbb elnyeri jutalmát, még ha teljesen reménytelennek tűnik is a cél, amit az illető kitűzött maga elé.

Az illető argentin fiatalember, félprofi futsaljátékos Olaszországban. És mint az argentinok döntő többsége, szenvedélyes Messi-rajongó. De olyan szinten, ami viszont már-már abnormális.

Juan ugyanis fejébe vette, hogy személyesen találkozni fog bálványával, még akkor is, ha ez teljesen elképzelhetetlennek tűnt. Ezért Olaszországból elutazott Párizsba, és néhány barátjával együtt letáborozott a PSG sztárjának házánál. A mintegy 300 négyzetméteres, kétszintes ingatlan Párizs előkelő negyedében, Neuilly-sur-Seine-ben van, és biztonsági emberek hada őrzi.

Juant mindez azonban nem zavarta, és tábort vert Messiék háza előtt azzal a céllal, hogy amikor a PSG sztárja kilép a kapun, odamegy hozzá, és kér tőle egy autogramot. Messi meg is jelent, csakhogy az autójában, és rögvest elhajtott az edzésre. Mindez azonban nem szegte Juan kedvét, és úgy gondolkozott, ha Messi elment az edzésre, onnan vissza is kell jönnie, és akkor jön el az ő ideje. Az egyik őr azt mondta, egy óra körül tér haza a játékos az edzésről. Úgy is történt, Messi megjött, de be is hajtott a garázsba, és Juan megint hoppon maradt, az őrök meg már megelégelték a hercehurcát, és azzal fenyegették az argentin srácot, hogy kihívják a rendőrséget, ha nem húz el a ház környékéről.

Eltelt újabb két óra, és akkor már tíz órája szobrozott a kitartó rajongó a ház kapujában. Ekkor megjelent Antonella Roccuzzo, Messi felesége, szintén az autójában. És amikor meglátta a kapuban táborozó srácokat, letekerte az ablakot, és érdeklődött, vajon mit akarnak. Amikor megtudta, mit akar Juan, csak annyit mondott, összeszedi a gyerekeket az iskolából és az óvodából, majd amikor visszaér, intézkedik.

Úgy is történt. Hamarosan visszatért Antonella autója, az asszony bement a házba a gyerekekkel, majd egy perc elteltével behívta Juan és társait. Messi ott állt az ajtóban melegítőfelsőben és sortban.

Juan lába földbe gyökerezett, először meg sem tudott szólalni, de a játékos barátságosan beljebb tessékelte honfitársát, elbeszélgetett vele, sőt, még egy autogramot is firkantott a karjára. Aztán a miniküldöttség távozott, Juan pedig azon nyomban felkereste egy tetoválóművész ismerősét, és az autogramot rávarratta a karjára.

Juan Polcan természetesen megosztotta élete élményét a közösségi oldalán, a következő szöveg kíséretében: