Kedden a Manchester City hazai pályán 3–0-ra győzte le a Bayern Münchent a labdarúgó-Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, amellyel valószínűleg a továbbjutást is eldöntötte. A vereséget nem viselték jól a Bayern játékosai, olyannyira, hogy a hírek szerint a mérkőzés után két sztárjuk össze is verekedett.

Az események központjában Sadio Mané és Leroy Sané voltak, akik már a mérkőzés alatt a pályán is összeszólalkoztak, majd az öltözőben Mané megütötte csapattársát, akinek felrepedt és vérzett a szája. A Sky Germany és a Bild egybehangzóan arról írt, a két sztárjátékost a társaknak kellett szétválasztaniuk a dulakodásban.

A klub egyelőre nem reagált a hírekre, de a német sajtó már azt is megszellőztette, hogy Manét komolyabb szankciókkal is sújthatja a jövőben csapata, főleg úgy, hogy nem ez volt az első ehhez hasonló eset a szenegáli támadóval kapcsolatban. A 31 éves játékos korábban Julian Nagelsmann-nal, a Bayern már kirúgott vezetőedzőjével is összeszólalkozott, mivel a német mester kihagyta őt a Paris Saint-Germain elleni kezdőcsapatból.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy milyen következményei lesznek a keddi eseményeknek. Egy dolog biztos, lesz bőven tennivalója a nemrégiben kinevezett Thomas Tuchelnek és stábjának – aminek tagja Lőw Zsolt is –, mivel a Bayern meglepetésre a Német Kupából is kiesett, a Manchester City elleni, 3–0-s vereség gel pedig nemcsak a végeredmény volt a probléma, hanem a bajorok teljesen kilátástalan játéka is.

A Bayern München–Manchester City Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját jövő szerdán rendezik.

(Borítókép: Getty Images)