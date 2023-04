A szakember a Fradi Podcast legfrissebb adásában beszélt erről.

Tisztában vagyunk vele, hogy finoman szólva is nem vagyunk jó szériában

– fogalmazott arra utalva, hogy az utóbbi öt NB I-es meccsükön nem tudtak nyerni, és az Európa-liga nyolcaddöntőjében is kettős vereséggel estek ki a Bayer Leverkusen ellenében.

Persze helyére kell tenni a dolgot: sokan irigyelhetnek minket a helyzetünkért, hogy bejutottunk a 16 közé az El-ben, és hét fordulóval a zárás előtt hat pont előnnyel vezetjük a bajnokságot. Ezzel együtt az elmúlt öt évet figyelembe véve nem volt jellemző a csapatra az ilyen hullámvölgy. Ezért most nagyon oda kell figyelnünk, le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket, hogy minél hamarabb meg tudjuk fordítani ezt a folyamatot

– mondta Hajnal Tamás.

Szerinte jól mutatja egy csapat erejét, hogy hogyan viszonyul a krízishez, összefog és meg akarja oldani, vagy egymásra mutogat.

– jelentette ki.

Emlékeztetett, hogy az FTC fantasztikus, történelmi őszön van túl, „olyan sikereket értünk el, amelyeket talán senki sem remélt”, aztán a fókusz teljesen a Leverkusen elleni párharcra került. Az OTP Bank Ligát 16 pontos előnnyel vezette az együttes, de aztán jöttek a sérülések, fontos játékosok dőltek ki, „nem egy vagy kettő, hanem hat-hét-nyolc”, ezzel felborult az addigi rendszer, a csapat váza megingott, és – ahogy fogalmazott – az új játékosok beilleszkedése is nehezebb ilyenkor. Hangsúlyozta, hogy Aissa Laidouni és Franck Boli pedig távozott az együttestől.

Sok csavaron kell itt feszíteni, húzni. Mentálisan is dolgozni kell, és jönnek vissza a sérültek is, de idő kell nekik, hogy formába lendüljenek. Keményen dolgozunk azért, hogy a munka már a hétvégén látszódjon és pozitív eredmény legyen

– mondta Hajnal Tamás.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőről úgy fogalmazott: ugyanaz a tréner, mint volt két hónapja, ugyanúgy végzi a munkáját.

Elhangzott, hogy egy korábbi szurkolói felmérés eredménye szerint az El-szereplés nem befolyásolja majd a csapat bajnoki teljesítményét, ezzel kapcsolatban Hajnal más véleményen van.

Ez más csapatok életében is előfordult már. Van egy óriási esemény, aztán a kiesés, ettől mentális gödörbe tud kerülni egy együttes, nehéz utána megtalálni a motivációt. Ezzel egyénenként és csapatként is meg kell birkózni. Ki kell ebből lábalnunk, és motivációt kell jelentenie, hogy sorozatban ötödször is megszerezzük a bajnoki címet