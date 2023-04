A 47 esztendős szakember a 2022 nyarán kinevezett Sandro Schwarztól vette át az irányítást. Sajtóhírek szerint megbízatása egyelőre az idény végéig szól, fő feladata pedig az, hogy megmentse a kieséstől a kék-fehéreket. Dárdai Pál első sajtótájékoztatóján elmondta: ezúttal nem kizárólag kemény munkára lesz szükség a bennmaradás kiharcolásához, hanem szerencsére is.

Ez már korábban is működött, amikor visszatértem a Hertha kispadjára, de most annyi a különbség, hogy ez egy jóval nehezebb helyzet. Nemcsak kemény munkára lesz szükségünk, hanem egy kis szerencsére is. Mindenkinek szüksége lesz erőre, pozitív energiára és megfelelő hozzáállásra ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Tulajdonképpen az volt a terv, hogy majd nyáron térek vissza a csapathoz, és a Hertha ifjúsági játékosaival fogok foglalkozni, de így hozta az élet, és most már az én felelősségem, hogy az élvonalban tartsam a csapatot