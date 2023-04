A Real Madrid Spanyolország után Londonban is legyőzte 2–0-ra a Chelsea-t, így könnyedén jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A címvédő mellett a hétszeres BEK/BL-győztes Milan is készülhet a következő körre, mivel 2–1-es összesítéssel kiejtette a ráadásban kozmetikázó Napolit.