A fővárosiak a Schalkétól elszenvedett 5–2-es vereséget követően 28 forduló után az utolsó helyre csúsztak a tabellán, öt pontra a még biztos bennmaradást érő 15. pozíciótól.

A meccsenként 0,79 pontot átlagoló Sandro Schwarznak ezt követően köszönték meg eddigi munkáját, helyére pedig Dárdai Pált nevezték ki, hogy megmentse a Herthát.

A Bild szerint két okból is jó hír ez a berliniek számára: egyrészt a magyar tréner ezt már kétszer is sikeresen abszolválta, sőt kétszer a nemzetközi kupaporondra is kivezette az együttest.

Másrészt a pénzügyileg nem éppen fényes helyzetben lévő berliniek számára anyagilag is kifejezetten kedvező volt a váltás.

A német lap úgy tudja, hogy Dárdai a hátralévő hat mérkőzésért (és az esetleges osztályozós két meccsért) 500 ezer eurót kap, továbbá egy hat számjegyű bónusz is érkezhet, ha sikerül bennmaradni az élvonalban.

A Bild hozzáteszi, hogy Dárdai legfeljebb egymillió eurójába kerül a klubnak, míg tavaly Félix Magath esetében 500 ezer + 1,5 millió volt ez a tétel – vagyis a német szakember kétszer annyiért tartotta bent az együttest, mint amennyit most a magyar kereshet.

Azt is megemlítik, hogy Schwarz szerződése jövő nyárig lett volna érvényes, aminek értelmében még 2,1 milliót kereshetett volna a Herthánál (ráadásul plusz egy évvel nőtt volna az időtartam bennmaradás esetén).

A menesztésnél viszont csak a jussa felét kapja meg, amivel spórolt a csapat 1,05 milliót, amit most Dárdaira tud költeni, hogy a bennmaradást kiharcolja – harmadszorra is.

Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy a Bild okfejtéséből az a részlet kimaradt, hogy a következő idényre még nincs tréner, de már elérheti a csapat azt az összeget, amit a korábbi tréner maradásakor jövő nyárig kellett volna fizetni, vagyis az új tréner kinevezésével nyilván összességében mínuszos lesz a történet.

Bennmaradás esetén persze ez aligha lenne probléma a Herthánál.

