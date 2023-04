A jegyértékesítési folyamat csak az uefa.com-on történik, és április 21-étől április 28. délután 14.00-ig tart, és nem érkezési sorrendben történik. Fontos megemlíteni, hogy a most tartó időszakban még nem juthatnak jegyekhez a szurkolók, csupán a jegyvásárlási szándékot jelenthetik be, az érkezési sorrend ezúttal nem számít. Amennyiben többen szeretnének jegyet venni, mint ahány rendelkezésre áll, az UEFA sorsolással dönt a jegyek sorsáról.

A 63 ezer jegyből 46 800-at értékesítenek a szurkolóknak. A maradék jegyek a különböző szervezőknek, az UEFA-nak és nemzetközi szervezeteknek, szponzoroknak és a médiának szólnak. A kereskedelmi forgalomba kerülő jegyekből 15-15 ezer darab a két döntős csapat szurkolóit illeti meg, a maradék 16 800 belépőre pedig bárki benevezhet az uefa.com-on keresztül. A csapatok szurkolóinak kiutalt jegyek árusításával kapcsolatban a klubok is segíteni fognak.

Négy kategóriában értékesítenek belépőket (377 forintos euróval számoltunk):

4-es kategória: 40 € (15 080 forint)

3-as kategória: 65 € (24 505 forint)

2-es kategória: 100 € (37 700 forint)

1-es kategória: 150 € (56 550 forint)

Az Európa-liga hátralévő programja:

Elődöntők:

Május 11., csütörtök, 21.00:

AS Roma (olasz)–Bayer Leverkusen (német)

Juventus (olasz)–Sevilla (spanyol)

Visszavágók:

Május 18., csütörtök, 21.00:

Sevilla (spanyol)–Juventus (olasz)

Bayer Leverkusen (német)–AS Roma (olasz)

Döntő:

Május 31., 21 óra, Budapest, Puskás Aréna