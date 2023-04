A „vörösök” döbbenetes nagy fölényben játszották le az első félidőt, 86 százalékban birtokolták a labdát, tíz lövésük is volt, de az áttörés csak nem akart összejönni.

A fordulást követően viszont Diogo Jota hamar vezetést szerzett, amire Nico Williams révén rögvest jött a válasz, úgyhogy a portugál támadó még egy gólt lőtt.

Erre újabb megpattanó gól érkezett a kétszeres BEK-győztestől, de jött Mohamed Szalah, és erre már nem volt válasza a vendégcsapatnak (3–2).

A legutóbbi öt fordulójában a Bournemouth-t, a Chelsea-t, a Leicester Cityt, a Nottinghamet és a Newcastle Unitedet is megverő Aston Villa remek menetelése a Brentford otthonában ért véget: Ivan Toney góljára azért a végjátékban érkezett a pontmentő találat Douglas Luiztól (1–1).

Ezzel a ponttal előzi a Villa a Liverpoolt, amely próbál kapaszkodni az utolsó (utáni?) szalmaszálba, már ami a BL-indulást illeti.

A bajnoki címről szóló versenyfutásba már nincs esélye beszállni, de az elmúlt hetekben az Arsenal-szurkolók sem lehetnek nyugodtak, azok után hogy kétszer is ikszeltek kétgólos előnyről a londoniak, pénteken kétszer is kétgólos hátrányba kerültek a Southampton ellen, és bár a pontszerzés összejött (3–3), így is jobban áll már a vesztett pontokat tekintve a Manchester City – és szerdán a címvédő otthonában találkoznak a felek...

A szebb időket látott Leicester City korán hátrányba került a Wolverhampton ellen, de a sorozatban elszenvedett négy zakó után most összejött a fordítás, a 2–1-es győzelemmel pedig hirtelen ki is került a 2016-os bajnok a kiesőzónából.

PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

Fulham–Leeds 2–1 (H. Wilson 58., A. Pereira 72., ill. Palhinha 79. – öngól)

Brentford–Aston Villa 1–1 (Toney 65., ill. Douglas Luiz 88.)

Crystal Palace–Everton 0–0

Leicester City–Wolverhampton 2–1 (Iheanacho 36. – 11-esből, Castagne 75., ill. M. Cunha 13.)

Liverpool–Nottingham Forest 3–2 (Diogo Jota 47., 55., Szalah 70., ill. N. Williams 51., Gibbs-White 67.)

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 75 pont (77–34), 2. Manchester City 70 (78–28, 30 meccs), 3. Manchester United 59 (46–37, 30), 4. Newcastle 56 (48–24, 30), 5. Tottenham 53 (57–45, 31), 6. Aston Villa 51 (45–41), 7. Liverpool 50 (59–38, 31)

(Borítókép: MB Media/Getty Images)